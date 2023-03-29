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Германия
28.03.2023 21:45 – FT 2 : 3
Бельгия
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29 марта 2023, 02:00 | Обновлено 29 марта 2023, 02:25
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ВИДЕО. Бенефис Де Брюйне. Бельгия в Кельне нанесла поражение Германии

Для бельгийцев в дебюте матча забили Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку

29 марта 2023, 02:00 | Обновлено 29 марта 2023, 02:25
37
0
ВИДЕО. Бенефис Де Брюйне. Бельгия в Кельне нанесла поражение Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта в товарищеском матче в Кельне сборная Бельгии одержала победу над командой Германии со счетом 3:2.

Для бельгийцев в дебюте матча забили Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку. Немцы отыграли один гол благодаря точному удару Никласа Фуллкруга с пенальти.

Герое матча стал Кевин Де Брюйне – он забил гол во втором тайме, а перед тем сделал два ассиста. На 87-й минуте Серж Гнабри сократил отставание в счете, но Бельгия довела матч до победы (3:2).

Товарищеский матч

28 марта Кельн (Германия)

Германия – Бельгия – 2:3

Голы: Фуллкруг, 44 (пен), Гнабри, 87 – Феррейра-Карраско, 6, Лукаку, 9, Де Брюйне, 78.

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Германия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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