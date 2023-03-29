ВИДЕО. Бенефис Де Брюйне. Бельгия в Кельне нанесла поражение Германии
Для бельгийцев в дебюте матча забили Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку
28 марта в товарищеском матче в Кельне сборная Бельгии одержала победу над командой Германии со счетом 3:2.
Для бельгийцев в дебюте матча забили Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку. Немцы отыграли один гол благодаря точному удару Никласа Фуллкруга с пенальти.
Герое матча стал Кевин Де Брюйне – он забил гол во втором тайме, а перед тем сделал два ассиста. На 87-й минуте Серж Гнабри сократил отставание в счете, но Бельгия довела матч до победы (3:2).
Товарищеский матч
28 марта Кельн (Германия)
Германия – Бельгия – 2:3
Голы: Фуллкруг, 44 (пен), Гнабри, 87 – Феррейра-Карраско, 6, Лукаку, 9, Де Брюйне, 78.
Видеообзор матча
События матча
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