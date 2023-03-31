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  4. Белобородько не смог пробиться в полуфинал на турнире ITF в Египте
ITF
31 марта 2023, 16:24 |
90
0

Белобородько не смог пробиться в полуфинал на турнире ITF в Египте

Илья в трех партиях проиграл Александру Згировскому

31 марта 2023, 16:24 |
90
0
Белобородько не смог пробиться в полуфинал на турнире ITF в Египте
ФТУ. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (№817 АТР) завершил борьбу на хардовом турнире ITF M15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.

В 1/4 финала 21-летний украинец в трех непростых партиях проиграл Александру Згировскому (№958 АТР), который выступает в нейтральном статусе.

Шарм-эш-Шейх. 1/4 финала
Илья Белобородько (Украина) – Александр Згировский – 6:7(6), 6:1, 3:6

Ранее Белобородько выбил из борьбы второго сеяного Александра Козьбинова из Молдовы.

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Илья Белобородько ITF Шарм-эш-Шейх Александр Згировский
Источник Sport.ua
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