ITF31 марта 2023, 16:24 |
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Белобородько не смог пробиться в полуфинал на турнире ITF в Египте
Илья в трех партиях проиграл Александру Згировскому
31 марта 2023, 16:24 |
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Украинский теннисист Илья Белобородько (№817 АТР) завершил борьбу на хардовом турнире ITF M15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
В 1/4 финала 21-летний украинец в трех непростых партиях проиграл Александру Згировскому (№958 АТР), который выступает в нейтральном статусе.
Шарм-эш-Шейх. 1/4 финала
Илья Белобородько (Украина) – Александр Згировский – 6:7(6), 6:1, 3:6
Ранее Белобородько выбил из борьбы второго сеяного Александра Козьбинова из Молдовы.
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