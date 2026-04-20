  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
20 апреля 2026, 20:32 | Обновлено 20 апреля 2026, 20:33
160
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04

blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 апреля

W100 Шарлоттсвилл (Виргиния, США – грунт), Boar's Head Resort Women's Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Кристина Возняк (Украина) – Аллура Замаррипа (США, 15) – 2:6, 4:6

W75 Кьяссо (Швейцария – грунт), Axion Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Сапфо Сакеллариди (Греция, 1) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:1, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катарина Завацкая (Украина) – Ясмине Каббадж (Марокко) – 21.04, не ранее 14:00

W35 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Катерина Ужиловская (Украина) – Нина Созаонова (10) – 0:6, 0:1 RET
  • Дарья Волкова (Украина) – Николь Гианнини (Бразилия, 14) – 6:3, 6:4

Третий круг

  • Николь Гадьян (Швейцария, 5) – Дарья Волкова (Украина) – 21.04

Одиночный разряд

Второй круг

  • ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) и Дарья Есыпчук (Украина) – Амелия Гейтманек (Чехия) и Екатерина Маклакова – 21.04, не ранее 14:30

W15 Орландо (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Мария Берген (Украина, 4) – Виола Бедини (Италия) – 2:6, 6:7 (4:7)
  • Елена Грекул (Украина, 5) – Селина Камарда (Италия) – 6:0, 6:0

Третий круг

  • Елена Грекул (Украина, 5) – Зофие Грайнер (Германия) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • Марин Шостак (Франция, 4) – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Елена Грекул (Украина) и Диана Михаил (Румыния) – Йоана Константинова (Болгария) и Ада Кумру (Турция) – ТВА
  • Ариадна Гарсия-Патрон (Испания) и Сон Ха Юн (Южная Корея) – Мария Берген (Украина) и Фабиенне Геттварт (Германия) – ТВА
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
