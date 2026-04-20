Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 апреля
W100 Шарлоттсвилл (Виргиния, США – грунт), Boar's Head Resort Women's Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Возняк (Украина) – Аллура Замаррипа (США, 15) – 2:6, 4:6
W75 Кьяссо (Швейцария – грунт), Axion Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Сапфо Сакеллариди (Греция, 1) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:1, 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
- Катарина Завацкая (Украина) – Ясмине Каббадж (Марокко) – 21.04, не ранее 14:00
W35 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Катерина Ужиловская (Украина) – Нина Созаонова (10) – 0:6, 0:1 RET
- Дарья Волкова (Украина) – Николь Гианнини (Бразилия, 14) – 6:3, 6:4
Третий круг
- Николь Гадьян (Швейцария, 5) – Дарья Волкова (Украина) – 21.04
Одиночный разряд
Второй круг
- ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) и Дарья Есыпчук (Украина) – Амелия Гейтманек (Чехия) и Екатерина Маклакова – 21.04, не ранее 14:30
W15 Орландо (Флорида, США – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Мария Берген (Украина, 4) – Виола Бедини (Италия) – 2:6, 6:7 (4:7)
- Елена Грекул (Украина, 5) – Селина Камарда (Италия) – 6:0, 6:0
Третий круг
- Елена Грекул (Украина, 5) – Зофие Грайнер (Германия) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Марин Шостак (Франция, 4) – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Елена Грекул (Украина) и Диана Михаил (Румыния) – Йоана Константинова (Болгария) и Ада Кумру (Турция) – ТВА
- Ариадна Гарсия-Патрон (Испания) и Сон Ха Юн (Южная Корея) – Мария Берген (Украина) и Фабиенне Геттварт (Германия) – ТВА
