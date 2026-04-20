Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 апреля.

М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Иван Ангелов (Украина) – Зубин Анклесария (США) – w/o

Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 0:6, 0:6

Второй круг

Иван Ангелов (Украина) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 3:6 RET

Третий круг

Виктор Фридрих (Велиобритания, 2) – Иван Ангелов (Украина) – 21.04, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Вадим Урсу (Украина, 5) – Карим Ибрагим (Египет) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Андрей Куницын и Богдан Селезнев – 20.04, не ранее 12:30

Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Бадер Идрисс (Саудовская Аравия) и Андре Меинерц (Дания) – 20.04, не ранее 12:30

М25 Анже (Франция – грунт, зал), Open Galeries Espace Anjou

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Ромэн Андре (Франция) – 7:6 (8:6), 6:4

Второй круг

Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Эдоардо Дзанада (Италия) – 3:6, 0:6

Парный разряд

Первый круг

Тимур Бельдюгин (Украина) и Эдоардо Дзанада (Италия) – Даниэль Ринкон (Испания) и Ориоль Рока (Испания) – 21.04

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд

Первый круг

Никита Маштаков (Украина) – Петрос Циципас (Греция, 8) – ТВА

Владимир Якубенко (Украина) – Димитрис Азоидис (Греция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг