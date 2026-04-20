Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
20 апреля 2026, 20:31
91
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

20 апреля 2026, 20:31 |
91
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 апреля.

М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Зубин Анклесария (США) – w/o
  • Шанмух Вуппала Кумар (Индия) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 0:6, 0:6

Второй круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 3:6 RET

Третий круг

  • Виктор Фридрих (Велиобритания, 2) – Иван Ангелов (Украина) – 21.04, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • Вадим Урсу (Украина, 5) – Карим Ибрагим (Египет) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Андрей Куницын и Богдан Селезнев – 20.04, не ранее 12:30
  • Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Бадер Идрисс (Саудовская Аравия) и Андре Меинерц (Дания) – 20.04, не ранее 12:30

М25 Анже (Франция – грунт, зал), Open Galeries Espace Anjou

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Ромэн Андре (Франция) – 7:6 (8:6), 6:4

Второй круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Эдоардо Дзанада (Италия) – 3:6, 0:6

Парный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) и Эдоардо Дзанада (Италия) – Даниэль Ринкон (Испания) и Ориоль Рока (Испания) – 21.04

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд

Первый круг

  • Никита Маштаков (Украина) – Петрос Циципас (Греция, 8) – ТВА
  • Владимир Якубенко (Украина) – Димитрис Азоидис (Греция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Мелиос Эфстатиу (Кипр) и Никита Маштаков (Украина) – Кирилл Мишкин и Виталий Швец – ТВА
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
