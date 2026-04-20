Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 апреля.
М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Иван Ангелов (Украина) – Зубин Анклесария (США) – w/o
- Шанмух Вуппала Кумар (Индия) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 0:6, 0:6
Второй круг
- Иван Ангелов (Украина) – Владимир Ужиловский (Украина, 16) – 3:6 RET
Третий круг
- Виктор Фридрих (Велиобритания, 2) – Иван Ангелов (Украина) – 21.04, 10:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- Вадим Урсу (Украина, 5) – Карим Ибрагим (Египет) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Андрей Куницын и Богдан Селезнев – 20.04, не ранее 12:30
- Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Бадер Идрисс (Саудовская Аравия) и Андре Меинерц (Дания) – 20.04, не ранее 12:30
М25 Анже (Франция – грунт, зал), Open Galeries Espace Anjou
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Ромэн Андре (Франция) – 7:6 (8:6), 6:4
Второй круг
- Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Эдоардо Дзанада (Италия) – 3:6, 0:6
Парный разряд
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) и Эдоардо Дзанада (Италия) – Даниэль Ринкон (Испания) и Ориоль Рока (Испания) – 21.04
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд
Первый круг
- Никита Маштаков (Украина) – Петрос Циципас (Греция, 8) – ТВА
- Владимир Якубенко (Украина) – Димитрис Азоидис (Греция) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Мелиос Эфстатиу (Кипр) и Никита Маштаков (Украина) – Кирилл Мишкин и Виталий Швец – ТВА
