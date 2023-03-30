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  4. Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал
ITF
30 марта 2023, 16:59 | Обновлено 30 марта 2023, 17:06
133
0

Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал

Украинец добился неожиданной победы

30 марта 2023, 16:59 | Обновлено 30 марта 2023, 17:06
133
0
Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал
Instagram. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (№817 АТР) на турнире ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе успешно справился с барьером 1/8 финала, переиграв в двух сетах Александра Козьбинова из Молдовы – 7:6 (7:4), 6:1.

Белобородько был андердогом встречи, но это не помешало ему выиграть у Козьбинова, который имел на турнире второй номер посева.

ITF Шарм-эль-Шейх. Второй круг

Илья Белобородько (Украина) – Александр Козьбинов (Молдова, 2) – 7:6 (7:4), 6:1

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Илья Белобородько ITF Шарм-эль-Шейх
Источник Sport.ua
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