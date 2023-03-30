ITF30 марта 2023, 16:59 | Обновлено 30 марта 2023, 17:06
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Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал
Украинец добился неожиданной победы
30 марта 2023, 16:59 | Обновлено 30 марта 2023, 17:06
133
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Украинский теннисист Илья Белобородько (№817 АТР) на турнире ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе успешно справился с барьером 1/8 финала, переиграв в двух сетах Александра Козьбинова из Молдовы – 7:6 (7:4), 6:1.
Белобородько был андердогом встречи, но это не помешало ему выиграть у Козьбинова, который имел на турнире второй номер посева.
ITF Шарм-эль-Шейх. Второй круг
Илья Белобородько (Украина) – Александр Козьбинов (Молдова, 2) – 7:6 (7:4), 6:1
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