Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал

Украинский теннисист Илья Белобородько (№817 АТР) на турнире ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе успешно справился с барьером 1/8 финала, переиграв в двух сетах Александра Козьбинова из Молдовы – 7:6 (7:4), 6:1.

Белобородько был андердогом встречи, но это не помешало ему выиграть у Козьбинова, который имел на турнире второй номер посева.

ITF Шарм-эль-Шейх. Второй круг

Илья Белобородько (Украина) – Александр Козьбинов (Молдова, 2) – 7:6 (7:4), 6:1