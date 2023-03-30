КОСТЮК: «Мы не являемся независимыми игроками, не можем что-то изменить»

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила на пресс-конференции, которую организовали спортсмены, выступающие против возвращения россии и беларуси в международный спорт:

«Мы не делали это публично, но последний год мы боролись за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта. К сожалению, мы не являемся независимыми игроками. Мы по сути работаем на организации WTA и АТР, и мы не имеем больших полномочий что-то изменить. Несколько недель назад стало больше известно о наших действиях, мы увидели больше поддержки онлайн, увидели, что ситуация местами немного улучшается.

Томас Бах упомянул о моем матче как пример того, что россияне и украинцы могут выступать вместе (финал против Грачевой на турнире в Остине). В нашем виде спорта есть система рейтинга. Если я не буду участвовать в турнирах, где играют россияне и белорусы, я потеряю свой рейтинг, и практически моя карьера будет завершена. Мы общались с нашими руководящими организациями по этому поводу, что мы не будем выступать на турнирах, где играют россияне и белорусы, потому что такая общая рекомендация, которую коллективно согласовали украинские спортивные федерации. На это их ответ был такой, что они «заморозят» наш рейтинг, а как война будет завершена, тогда мы сможем вернуться обратно на соревнования. Странно было услышать такие вещи. Весь год мы чувствуем эту чрезвычайную дискриминацию со стороны различных органов, ATP, WTA, ITF и тому подобное.

В первую очередь я думаю, что все базовые правила fair play отклонены, их просто не соблюдают. Это то, что мы видим в спорте, конкретно в нашем виде. Большой поддержки мы не получили, но мы стараемся и дальше бороться. Мы продолжаем играть, чтобы сохранить наши карьеры на плаву и чтобы дальше бороться».

Также на этой пресс-конференции свой комментарий оставила и Леся Цуренко.