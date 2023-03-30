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  4. КОСТЮК: «Мы не являемся независимыми игроками, не можем что-то изменить»
WTA
30 марта 2023, 19:23 | Обновлено 30 марта 2023, 19:24
681
6

КОСТЮК: «Мы не являемся независимыми игроками, не можем что-то изменить»

Украинская теннисистка выступила на пресс-конференции

30 марта 2023, 19:23 | Обновлено 30 марта 2023, 19:24
681
6
КОСТЮК: «Мы не являемся независимыми игроками, не можем что-то изменить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила на пресс-конференции, которую организовали спортсмены, выступающие против возвращения россии и беларуси в международный спорт:

«Мы не делали это публично, но последний год мы боролись за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта. К сожалению, мы не являемся независимыми игроками. Мы по сути работаем на организации WTA и АТР, и мы не имеем больших полномочий что-то изменить. Несколько недель назад стало больше известно о наших действиях, мы увидели больше поддержки онлайн, увидели, что ситуация местами немного улучшается.

Томас Бах упомянул о моем матче как пример того, что россияне и украинцы могут выступать вместе (финал против Грачевой на турнире в Остине). В нашем виде спорта есть система рейтинга. Если я не буду участвовать в турнирах, где играют россияне и белорусы, я потеряю свой рейтинг, и практически моя карьера будет завершена. Мы общались с нашими руководящими организациями по этому поводу, что мы не будем выступать на турнирах, где играют россияне и белорусы, потому что такая общая рекомендация, которую коллективно согласовали украинские спортивные федерации. На это их ответ был такой, что они «заморозят» наш рейтинг, а как война будет завершена, тогда мы сможем вернуться обратно на соревнования. Странно было услышать такие вещи. Весь год мы чувствуем эту чрезвычайную дискриминацию со стороны различных органов, ATP, WTA, ITF и тому подобное.

В первую очередь я думаю, что все базовые правила fair play отклонены, их просто не соблюдают. Это то, что мы видим в спорте, конкретно в нашем виде. Большой поддержки мы не получили, но мы стараемся и дальше бороться. Мы продолжаем играть, чтобы сохранить наши карьеры на плаву и чтобы дальше бороться».

Также на этой пресс-конференции свой комментарий оставила и Леся Цуренко.

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Источник Большой теннис Украины
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AndiM
Ми продовжимо боротися за наші рейтинги і гроші.
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Serhiy (Миколаїв)
Дякую Марта. Бийтися і далі проти участі моковитів в турнірах WTA.
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Nick.Grabowski
Бути українцем - для цього потрібна витримка, стійкість, сила.
Бути білорусом  в Білорусії - для цього потрібна сила розмовляти білоруською мовою.
Бути баском чи каталонцем в Іспанії - для цього потрібно бути сильним та стійким.
А бути частиною російського міра - це бути слабаком, бо це передбачає бути 2-м або 3-м сортом в російській імперії. Тому чеченці, аварці, осетини, тувинці, татари, башкири - які себе називають "русскіє" - це слабаки. 
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