Леся ЦУРЕНКО: «Слова Баха — манипуляция»
Украинская теннисистка раскритиковала скандальное решение Международного олимпийского комитета
33-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на решение МОК рекомендовать международным спортивным федерациям вернуть в большой спорт спортсменов из рф и рб.
«Я бы хотела прояснить, какова ситуация в теннисе. Потому что господин Бах постоянно упоминает о теннисе в каждой речи. Как сказала Марта Костюк, мы боремся за отстранение игроков рф/рб от соревнований с начала войны.
Все, что говорит господин Бах, — это откровенная манипуляция. Он не хочет говорить о том, что в МОК есть представитель тенниса, президент ФТР [Шамиль Тарпищев]. Он также приводит пример матча на Australian Open, где представительница Украины играла матч против российской теннисистки. Он не говорит о том, что это был пример недостойного спортивного поведения, когда на стадионе были флаги, изображение Путина (на одежде) во время матча. Мы ярко увидели, что АТР и WTA практически защищают россиян и белорусов, а об украинцах забыли вообще, об их правах, об их самочувствии, о тех условиях, в которых им приходится выступать.
На примере Уимблдона мы увидели, что у теннисных туров забрали рейтинговые очки. Это повлияло на многих игроков, которые потеряли позиции, с 17 опустились на 150. Дело не только в украинцах. Это о дискриминации игроков из многих стран. У нас есть пример турнира в Эстонии, где провели соревнования без россиян и белорусов. Это была прекрасная возможность для украинцев сыграть на турнире и чувствовать себя там эмоционально лучше. В этом сезоне этого турнира больше не будет, потому что со стороны WTA было сильное давление. С другой стороны, мы видим, что Новак Джокович не играет сейчас на турнирах в США [из-за требований по вакцинации], но рейтинговые очки никто не трогает.
Мы находимся в ситуации, когда мы окружены игроками, которые потенциально поддерживают войну. Но никто не хочет об этом говорить. Теннисисты как в ловушке, потому что наши руководящие органы говорят нам играть несмотря ни на что. Есть пример, когда одна из украинских теннисисток хотела выйти на корт с каким-то баннером, но ей запретили это делать. Ее соперница из России с этого матча снялась на следующий день. Поэтому делается все возможное, чтобы предотвратить любые действия украинских игроков», - сказала Цуренко.
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Якщо у вас є можливість збирайте фотодокази сотень зруйнованих шкіл, садочків, стадіонів, спортивних комплексів, майданчиків, кортів, клубів та показуйте спортсменах з інших держав.
Показуйте переліки вбитих та скалічених спортсменів з української армії.
Людям потрібно фото- та відеодокази злочинів. Щоб вони бачили який масштаб руйнувань в українському спорті.
Це має бути системний та детальний каталог з усіма зруйнованими та знищеними об'єктами освітньої та спортивної інфраструктури. Їх сотні, якщо не тисячі.
Росіян потрібно банити з Олімпійських Ігор в Парижі-2024 по наступним причинам:
- вони повністю зруйнували регіональний та національний спорт в Україні,
- вони вбивають десятки діючих спортсменів,
- вони знищують спортивну інфраструктуру та масовий спорт, на відновлення яких підуть десятиліття;
- вони знищують здоров'я та доступ до нормального спортивного життя 40-млн народу.