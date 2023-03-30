Леся ЦУРЕНКО: «Слова Баха — манипуляция»

33-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на решение МОК рекомендовать международным спортивным федерациям вернуть в большой спорт спортсменов из рф и рб.

«Я бы хотела прояснить, какова ситуация в теннисе. Потому что господин Бах постоянно упоминает о теннисе в каждой речи. Как сказала Марта Костюк, мы боремся за отстранение игроков рф/рб от соревнований с начала войны.

Все, что говорит господин Бах, — это откровенная манипуляция. Он не хочет говорить о том, что в МОК есть представитель тенниса, президент ФТР [Шамиль Тарпищев]. Он также приводит пример матча на Australian Open, где представительница Украины играла матч против российской теннисистки. Он не говорит о том, что это был пример недостойного спортивного поведения, когда на стадионе были флаги, изображение Путина (на одежде) во время матча. Мы ярко увидели, что АТР и WTA практически защищают россиян и белорусов, а об украинцах забыли вообще, об их правах, об их самочувствии, о тех условиях, в которых им приходится выступать.

На примере Уимблдона мы увидели, что у теннисных туров забрали рейтинговые очки. Это повлияло на многих игроков, которые потеряли позиции, с 17 опустились на 150. Дело не только в украинцах. Это о дискриминации игроков из многих стран. У нас есть пример турнира в Эстонии, где провели соревнования без россиян и белорусов. Это была прекрасная возможность для украинцев сыграть на турнире и чувствовать себя там эмоционально лучше. В этом сезоне этого турнира больше не будет, потому что со стороны WTA было сильное давление. С другой стороны, мы видим, что Новак Джокович не играет сейчас на турнирах в США [из-за требований по вакцинации], но рейтинговые очки никто не трогает.

Мы находимся в ситуации, когда мы окружены игроками, которые потенциально поддерживают войну. Но никто не хочет об этом говорить. Теннисисты как в ловушке, потому что наши руководящие органы говорят нам играть несмотря ни на что. Есть пример, когда одна из украинских теннисисток хотела выйти на корт с каким-то баннером, но ей запретили это делать. Ее соперница из России с этого матча снялась на следующий день. Поэтому делается все возможное, чтобы предотвратить любые действия украинских игроков», - сказала Цуренко.