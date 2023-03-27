САУТГЕЙТ: «Сака и Беллингем? Они много работают, с ними приятно иметь дело»

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал победу своих подопечных в матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С против национальной команды Украины:

«Очень доволен сегодняшним перформансом. В Италии мы хорошо играли с мячом в первом тайме. Во втором же легко теряли контроль, пришлось проявить стойкость. Сегодня же мы сделали сложную игру простой. Хорошо справились с задачей, входили с мячом благодаря Сака и Мэддисону. Джеймс провел классный матч, меня это не удивило.

Сака и Беллингем? Каждый видит техническое качество, но эти двое ребят обладают скромностью и хотят учиться. Они невероятно много работают, с ними приятно иметь дело. Гол Букайо – это завершение топ-уровня. За последние 18 месяцев у него появилась уверенность около чужих ворот.

Подкрепить результат матча с Италией было важно, но есть еще куда расти».

Саутгет также прокомментировал операцию Фила Фодена:

«К счастью, с нашей медицинской бригадой не произошло драмы. Фил Фоден отчитывался за последние полтора дня, и у него были определенные симптомы, поэтому стало очевидно, что ему нужно обратиться к специалисту.

Последнее, что я слышал, он восстанавливался после операции, и, похоже, все прошло хорошо. Это разочаровывает его, потому что мы хотели, чтобы он участвовал».

23 марта Англия со счетом 2:1 обыграла Италию в Неаполе, а вчера, 26 марта, «три льва» выиграли у Украины – 2:0.