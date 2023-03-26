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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Букайо Сака забил гол высочайшего уровня»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 22:17 | Обновлено 26 марта 2023, 22:31
129
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Букайо Сака забил гол высочайшего уровня»

Коуч английской сборной рассказал об игре против украинской команды

26 марта 2023, 22:17 | Обновлено 26 марта 2023, 22:31
129
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Букайо Сака забил гол высочайшего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Саутгейт и Сака

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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После матча коуча английской сборной Гарет Саутгейт рассказал:

«Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано.

Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом. Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня».

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Гарет Саутгейт Букайо Сака
Источник УЕФА
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