Гарет САУТГЕЙТ: «Букайо Сака забил гол высочайшего уровня»

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После матча коуча английской сборной Гарет Саутгейт рассказал:

«Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано.

Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом. Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня».