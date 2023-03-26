Гарет САУТГЕЙТ: «Букайо Сака забил гол высочайшего уровня»
Коуч английской сборной рассказал об игре против украинской команды
26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).
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После матча коуча английской сборной Гарет Саутгейт рассказал:
«Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано.
Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом. Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня».
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Поединок состоится 26 марта в 19:00 по Киеву