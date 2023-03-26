Чемпионат Европы26 марта 2023, 19:47 | Обновлено 26 марта 2023, 20:48
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13
ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
Сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» пропустила дважды
26 марта 2023, 19:47 | Обновлено 26 марта 2023, 20:48
5819
13
26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.
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Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма
1:0. Гарри Кейн, 37 мин.
2:0. Букайо Сака, 40 мин.
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Комментарии 14
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Лев матчу - Коноплянка
Сака спокійно приймає, спокійно подає-Мудрик ліниво підіймає п'яточку і споглядає, Караваєв грає проте Кейна-цирк на дроті.
не Трубину,а сборной
я думал про коноплянку это будет шутка, а этот 4идар таки его выпустил... в официальной игре где нам важен результат... этот "тренер" выпускает своего кореша-инвалида... просто пи3дец... Вротань дебил
Мало...
Англы во втором тайме играли по счету и явно нас пожалели
Выпуск Коноплянки - как и выпуск на поле Тимощука на ЕВРО-2016 - отвратительно!!!
Сборная Украины против Англии - дворовая команда, что, впрочем, было ясно до начала матча. То же будет с Италией и Македонией, с Мальтой будут бороться за четвертое место в группе.
Выжали максимум из моментов. Это и есть мастерство.
3 хвилини і наші можуть на 2 тайм не виходити!
Будем третьи в группе
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