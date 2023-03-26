ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма

1:0. Гарри Кейн, 37 мин.

2:0. Букайо Сака, 40 мин.