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  4. ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:47 | Обновлено 26 марта 2023, 20:48
5819
13

ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма

Сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» пропустила дважды

26 марта 2023, 19:47 | Обновлено 26 марта 2023, 20:48
5819
13
ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма

1:0. Гарри Кейн, 37 мин.

2:0. Букайо Сака, 40 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Лютый Кандибобер
Лев матчу - Коноплянка
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+2
Mykhailo Stepanov
Сака спокійно приймає, спокійно подає-Мудрик ліниво підіймає п'яточку і споглядає, Караваєв грає проте Кейна-цирк на дроті.
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+2
CheMP
не Трубину,а сборной 
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+2
Лютый Кандибобер
я думал про коноплянку это будет шутка, а этот 4идар таки его выпустил... в официальной игре где нам важен результат... этот "тренер" выпускает своего кореша-инвалида... просто пи3дец... Вротань дебил
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+1
rozalievka
Мало...
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+1
DK1961
Англы во втором тайме играли по счету и явно нас пожалели
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0
DK1961
Выпуск Коноплянки - как и выпуск на поле Тимощука на ЕВРО-2016 - отвратительно!!!
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0
kadaad
Сборная Украины против Англии - дворовая команда, что, впрочем, было ясно до начала матча. То же будет с Италией и Македонией, с Мальтой будут бороться за четвертое место в группе.
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0
Old Т
Выжали максимум из моментов. Это и есть мастерство.
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0
Макс Максов
3 хвилини і наші можуть на 2 тайм не виходити!
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0
Zanregent
Будем третьи в группе
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0
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