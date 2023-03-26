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Ирландия
27.03.2023 21:45 - : -
Франция
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26 марта 2023, 02:10 | Обновлено 26 марта 2023, 02:21
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Ирландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 27 февраля в 21:45 по Киеву

26 марта 2023, 02:10 | Обновлено 26 марта 2023, 02:21
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Ирландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта на «Авива» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Ирландия встретится с Францией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Сборная в целом рассматривается как середняк европейского футбола. На то, чтобы пробиваться на континентальные турниры, у них еще недавно сил хватало. Но на Евро-2020 уже не пробились, а уж в квалификации на чемпионат мира уже давно не было успехов - не стал исключением и последний цикл. Да и в Лиге Наций «эйре» были слабее и Шотландии, и Украины. Но при этом дома смогли разгромить «горцев» – будущего триумфатора квартета со счетом 3:0. Это вообще домашняя команда. В 2023 году ирландцы пропустили 1-й тур. Но использовали время с толком, сыграв еще в среду на этой же арене с Латвией товарищеский матч. Там подопечные Стивена Кенни выиграли, но в неожиданно ярком матче: растеряли преимущество в 2 мяча, но все-таки оставили последнее слово за собой.

Франция

Команда до последнего боролась за то, чтобы сохранить за собой статус чемпиона мира. Финальный поединок в Катаре запомнится надолго - это было зрелищно и драматично. «Галльские петухи» смогли отыграться с 0:2 в основное время и оформили 3:3 за счет пенальти на 118-й минуте. Но, во-первых, последний яркий сэйв совершил Мартинес на 120+, отразив удар в упор Коло-Муани. А потом Эмилиано выиграл очередную для себя и своей сборной послематчевую серию пенальти. В любом случае, начинается новый цикл - все еще с Дешамом, но уже без Льориса и Варана (и ушедшего со скандалом Бензема), и на фоне новой волны травм. В четверг «ле бле» принимали другого фаворита группы – Нидерланды - и без проблем разгромили их 4:0, забив трижды еще к перерыву.

Статистика личных встреч

Франция выиграла 4 из 5 матчей. Единственный раз Португалия победила дома в 2009 году, в ответном поединке плей-офф на чемпионат мира. Тогда в экстра-тайме со скандалом забили гости - судья не заметил, что Анри подыграл рукой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости сильнее, и намного. Ставим на победу французов при форе -1 гол с коэффициентом - 1,90.

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Источник Sport.ua
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