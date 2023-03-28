Чемпионат Европы28 марта 2023, 00:40 | Обновлено 28 марта 2023, 00:48
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Ирландия – Франция – 0:1. Павар принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024
28 марта 2023, 00:40 | Обновлено 28 марта 2023, 00:48
153
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27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.
Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.
Турнирная ситуация: Франция (6 очков), Греция и Нидерланды (по 3), Ирландия и Гибралтар (по 0).
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 27 марта
Группа B
Ирландия – Франция – 0:1
Гол: Павар, 50
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Павар, 50 мин
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Франция).
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