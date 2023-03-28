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Евро
Ирландия
27.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Франция
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28 марта 2023, 00:40 | Обновлено 28 марта 2023, 00:48
153
0

Ирландия – Франция – 0:1. Павар принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024

28 марта 2023, 00:40 | Обновлено 28 марта 2023, 00:48
153
0
Ирландия – Франция – 0:1. Павар принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.

Турнирная ситуация: Франция (6 очков), Греция и Нидерланды (по 3), Ирландия и Гибралтар (по 0).

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 27 марта

Группа B

Ирландия – Франция – 0:1

Гол: Павар, 50

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Павар, 50 мин

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Франция).
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Источник Sport.ua
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