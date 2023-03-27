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Евро
Ирландия
27.03.2023 21:45 - : -
Франция
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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 03:58 | Обновлено 27 марта 2023, 04:05
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Ирландия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 27 февраля в 21:45 по Киеву

27 марта 2023, 03:58 | Обновлено 27 марта 2023, 04:05
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Ирландия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 27 марта, в Дублине на стадионе «Авива» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Ирландия встретится с Францией.

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Сборная Ирландии, в целом, рассматривается как середняк европейского футбола. На то, чтобы пробиваться на континентальные турниры, у них еще недавно сил хватало.

Команда Франции до последнего боролась за то, чтобы сохранить за собой статус чемпиона мира, но в финале мундиаля-2022 уступила Аргентине. Зато в отборе на Евро-2024 французы стартовали с уверенной победы 4:0 над Нидерландами.

Ирландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Видеотрансляцию матча Ирландия – Франция проводит MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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