Ирландия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 27 февраля в 21:45 по Киеву
В понедельник, 27 марта, в Дублине на стадионе «Авива» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Ирландия встретится с Францией.
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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Сборная Ирландии, в целом, рассматривается как середняк европейского футбола. На то, чтобы пробиваться на континентальные турниры, у них еще недавно сил хватало.
Команда Франции до последнего боролась за то, чтобы сохранить за собой статус чемпиона мира, но в финале мундиаля-2022 уступила Аргентине. Зато в отборе на Евро-2024 французы стартовали с уверенной победы 4:0 над Нидерландами.
Ирландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Видеотрансляцию матча Ирландия – Франция проводит MEGOGO.
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