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WTA
24 марта 2023, 12:10 | Обновлено 24 марта 2023, 12:12
767
0

КОСТЮК: «Есть напряжение в раздевалке, мы не друзья, мы в состоянии войны»

Украинка пообщалась с журналистами после вылета из турнира в Майами

24 марта 2023, 12:10 | Обновлено 24 марта 2023, 12:12
767
0
КОСТЮК: «Есть напряжение в раздевалке, мы не друзья, мы в состоянии войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк пообщалась с журналистами после поражения Анастасии Потаповой в матче 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Майами (США):

О реакции WTA на просьбу украинских игроков о встрече после скандального разговора Леси Цуренко и Стива Саймона

– Да, мы хотели провести встречу с Советом директоров WTA и не получили ее. Никакого ответа от WTA, ничего, просто тишина. О чем мы хотели поговорить? Я бы не хотела обсуждать, какие вопросы мы хотели поднять на этой встрече. Не думаю, что это хорошая идея говорить об этом, пока встреча не состоялась.

О предупреждении, которое WTA вынесла Анастасии Потаповой за выход в футболке московского «спартака» на матч в Индиан-Уэллсе

– Есть много вещей, с которыми я не согласна в действиях WTA. Но это ничего не изменит. Я только получу еще больше ненависти в интернете. Что бы я ни сказала, я получу еще больше хейта. Не знаю. Предупреждение, что угодно. Вы делаете ей предупреждение... Вы можете отстранить кого-то, я не знаю. Я не могу это комментировать, это просто смешно.

О словах Арины Соболенко, что она столкнулась с ненавистью в раздевалке

– Я могу не здороваться с некоторыми игроками, но я ни к кому не подходила, ни с кем не разговаривала. Возможно, считается, что я сею ненависть, просто находясь в раздевалке. Я не знаю, что люди придумывают. Очевидно, что есть напряжение, мы не друзья, мы в состоянии войны в данный момент.

О том, как удается отключиться от мыслей о войне во время матча

– Это зависит от дня. Я никогда не знаю, что будет. Я могу думать то, что хочу думать, могу делать то, что могу делать, но в тот момент, когда я выхожу на корт, я никогда не знаю, что меня ждет. Я стараюсь читать как можно меньше новостей. Думаю, что это просто полезно для здоровья - избегать любых новостей, потому что за последний год большинство новостей, которые я получаю - ужасны.

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Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Майами WTA Индиан-Уэллс WTA Стив Саймон Леся Цуренко Арина Соболенко российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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