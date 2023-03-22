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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Некоторые украинки очень агрессивны по отношению к нам»
WTA
22 марта 2023, 11:45 | Обновлено 22 марта 2023, 12:44
1315
6

Арина СОБОЛЕНКО: «Некоторые украинки очень агрессивны по отношению к нам»

Теннисистка из рб не понимает, что случилось

22 марта 2023, 11:45 | Обновлено 22 марта 2023, 12:44
1315
6
Арина СОБОЛЕНКО: «Некоторые украинки очень агрессивны по отношению к нам»
Getty Images/Global Images Украина. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что столкнулась с «ненавистью» в раздевалке, но надеется, что напряженность в отношениях с украинскими игроками со временем спадет.

«Мне было очень, очень тяжело, потому что я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. Конечно, в Instagram много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины. Я имею в виду, я же ничего не делала.

У меня были некоторые, не то чтобы драки, но у меня были какие-то странные разговоры, не с девушками, а с членами их команды. Это был тяжелый период. Мне было плохо, как будто я что-то сделала, и все еще не так хорошо в раздевалке с некоторыми украинскими девушками. Но потом я поняла, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. И я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам ничего не сделали.

[Конфликт] на самом деле не со всеми, я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к нам. Так что я просто держусь от них подальше», – сказала Соболенко.

В Индиан-Уэллс Арина заявила, что у нее был конфликт с тренером украинки Леси Цуренко Никитой Власовым. Цуренко должна была сыграть с Соболенко, но снялась перед матчем.

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Арина Соболенко Никита Власов Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс
Источник France24
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Комментарии 6
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Alehandro
Агресивні? Та тобі, абізяна, в харю при зустрічі плювать треба)
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+6
GloryUkraine
Перебачайте за мій фольклор, але вона не просто тупорила прихильниця бульбофюрера, вона  цинічна мразота.
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+4
captain2009
ото й тримайся від українок якомога далі, підстилка лукашенківська. " как будто я что-то сделала" - ти зробила, насправді. Ти відкрито підтримуєш режим бульбофюрера, який в свою чергу допомогає пуйлу та москалям атакувати Україну. Цього цілком достатньо, щоб тебе як мінімум зневажали. 
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+3
myroslavmail
 сказала би дякую, що ще її не п**дять під час зустрічі
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+2
Muskrat2
Когда же эту тварь заткнут навсегда?
Ответить
+1
AndiM
А воно точно жінка? 
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0
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