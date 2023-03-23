Западноукраинское дерби. Верес проведет благотворительный матч с Карпатами

В субботу, 25 марта, ровенский «Верес» проведет матч со львовскими «Карпатами». Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Ровно и начнется в 14:00.

В прошлый раз «Верес» и «Карпаты» играли между собой летом 2022 года. Тогда матч завершился вничью – 1:1.

Поединок будет нести благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на нужды Ровенского госпиталя ветеранов войны.

Напомним, недавно игроки «Вереса» вышли на матч УПЛ в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского.