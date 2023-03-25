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Товарищеские матчи
Верес
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 16:40 | Обновлено 25 марта 2023, 17:42
975
0

Верес с крупным счетом проиграл Карпатам в товарищеском поединке

Клубы из Ровно и Львова провели спарринг

25 марта 2023, 16:40 | Обновлено 25 марта 2023, 17:42
975
0
Верес с крупным счетом проиграл Карпатам в товарищеском поединке
НК Верес

Ровенский «Верес» и львовские «Карпаты» померились силами в товарищеском поединке. Встреча позволила ровенчанам заполнить паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги из-за матчей сборных, а львовскому коллективу провести еще одну пробу сил перед рестартом сезона в Первой лиге.

Игра завершилась крупной победой «Карпат» – 3:0. Объективности ради стоит заметить, что в рядах «Вереса» в матче приняло участие несколько игроков из юношеского состава U-19.

Товарищеский матч

«Верес» – «Карпаты» Львов – 0:3

Голы: Юрий Тлумак, Игорь Дуць, автогол.

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Источник Sport.ua
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