В субботу, 25 марта, ровенский «Верес» проведет товарищеский матч со львовскими «Карпатами».

Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Ровно и начнется в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок будет иметь благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на нужды Ровенского госпиталя ветеранов войны.

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция