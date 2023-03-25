Товарищеские матчи
25.03.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига25 марта 2023, 06:37 | Обновлено 25 марта 2023, 06:40
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Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 марта в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
25 марта 2023, 06:37 | Обновлено 25 марта 2023, 06:40
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В субботу, 25 марта, ровенский «Верес» проведет товарищеский матч со львовскими «Карпатами».
Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Ровно и начнется в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок будет иметь благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на нужды Ровенского госпиталя ветеранов войны.
Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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