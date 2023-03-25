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Товарищеские матчи
Верес
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 21:12 | Обновлено 25 марта 2023, 21:16
710
0

Верес – Карпаты – 0:3. Нокаут ровенчан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

25 марта 2023, 21:12 | Обновлено 25 марта 2023, 21:16
710
0
Верес – Карпаты – 0:3. Нокаут ровенчан. Видео голов и обзор матча
НК Верес

В субботу, 25 марта, в Ровно состоялся спарринг, в котором силами померились местный «Верес» и «Карпаты» из Львова.

Игра завершилась крупной победой гостей из Львова – 3:0.

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видео голов и обзор Верес Ровно Карпаты Львов товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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