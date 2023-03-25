Товарищеские матчи
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига25 марта 2023, 21:12 | Обновлено 25 марта 2023, 21:16
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Верес – Карпаты – 0:3. Нокаут ровенчан. Видео голов и обзор матча
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25 марта 2023, 21:12 | Обновлено 25 марта 2023, 21:16
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В субботу, 25 марта, в Ровно состоялся спарринг, в котором силами померились местный «Верес» и «Карпаты» из Львова.
Игра завершилась крупной победой гостей из Львова – 3:0.
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