Украина. Премьер лига13 марта 2023, 11:27 | Обновлено 13 марта 2023, 11:49
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Верес вышел на матч УПЛ в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского
Мациевский был расстрелян рашистами за слова «Слава Украине»
13 марта 2023, 11:27 | Обновлено 13 марта 2023, 11:49
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Украинский футбольный клуб «Верес» вышел на матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ворсклы» в футболках с силуэтом Героя Украины Александра Мациевского.
Александр Мациевский расстреляли рашисти за слова «Слава Украине».
Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Он был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
Поединок 17-го тура УПЛ «Верес» – «Ворскла» завершился со счетом 2:2.
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