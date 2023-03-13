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Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 11:27 | Обновлено 13 марта 2023, 11:49
613
1

Верес вышел на матч УПЛ в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского

Мациевский был расстрелян рашистами за слова «Слава Украине»

13 марта 2023, 11:27 | Обновлено 13 марта 2023, 11:49
613
1
Верес вышел на матч УПЛ в футболках с силуэтом Героя Украины Мациевского
ФК Верес

Украинский футбольный клуб «Верес» вышел на матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ворсклы» в футболках с силуэтом Героя Украины Александра Мациевского.

Александр Мациевский расстреляли рашисти за слова «Слава Украине».

Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Он был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Поединок 17-го тура УПЛ «Верес» – «Ворскла» завершился со счетом 2:2.

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Верес Ровно российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото Ворскла Полтава Верес - Ворскла
Источник ФК Верес
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