Тренер Цуренко: «Соболенко даже не пожелала Лесе здоровья. Супер-профи...»

Тренер украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов прокомментировал слова второй ракетки мира из беларуси Арины Соболенко после отказа Цуренко выйти на матч с ней в Индиан-Уэллсе, а также рассказал, как в WTA «помогли» теннисисткам из Украины:

– Арина Соболенко после своего полуфинального матча в Индиан-Уэллс, комментируя отказ Леси выйти на матч против нее, сказала, что это по ее мнению больше, чем политическая ситуация или паническая атака и потом обмолвилась, что имела проблемную ситуацию с вами в прошлом, и что, снова таки по ее мнению, это повлияли на решение Леси. Могли бы вы прокомментировать ее слова и рассказать, что за ситуация была между вами и могли ли вы рекомендовать Лесе не играть этот матч?



– Больше всего в комментариях Соболенко меня поразило то, что вспоминая об ужасном инциденте с Цуренко, она вообще не пожелала ей здоровья, и как можно скорее восстановиться. Не выразила надежду, что с Лесей все хорошо. И вообще не осудила слова Стива Саймона и в принципе всю ситуацию... ведь ситуация, в которой глава компании, человек, своими словами и позицией доводит девушку, которая и так страдает из-за войны, до панической атаки, это просто что-то из фильма ужасов.

В начале войны, когда с территории беларуси обстреливали ракетами Киев, то российская пропаганда делала то же, что сделала Соболенко в своем комментарии... россияне и белорусы говорили, что это украинцы бомбят свою столицу. Так же и здесь... тренер Цуренко давил на Цуренко... ничего нового не придумали... Это просто попытка перевести фокус с ситуации и ничего другое. Я с радостью углублюсь в обсуждение и отвечу на все вопросы, но только после того как будет решена сложившаяся ситуация.

Я соглашусь с Соболенко в том, что проблема гораздо больше чем паническая атака, потому что паническая атака это последствия действий конкретного лица, или даже WTA и это придется выяснить. Потому что когда глава организации заявляет, что находиться в окружении людей, поддерживающих вторжение в твою страну, которые поддерживают убийства и изнасилования, мародерство и киднепинг - это нормально и такие люди просто имеют свое мнение и за это они не должны быть наказаны и это политика WTA и они будут ее придерживаться... то проблема гораздо больше, чем паническая атака...

– По мнению Соболенко, WTA хорошо выполняет свою работу и поддерживает обе стороны одинаково. Можно ли с вашей стороны, как представителя игрока сравнить эту поддержку? И собственно что именно можно отнести к равноценной поддержке обеих сторон, как сказала Соболенко?



– Вы знаете, если проследить абсолютно все интервью за прошлый год, то о том, что WTA поддерживает украинцев и делает для них очень много – говорят только Стив Саймон и российские и белорусские игроки. Я откровенно заявляю, что за прошлый год WTA ни разу не выступили инициаторами любой встречи с украинскими игроками в любом виде, будь то онлайн или оффлайн. Игроки провели сотни часов в офисах WTA за этот год, но в каждом случае инициаторами были украинцы.

Ни разу представители WTA не поинтересовались есть ли у игроков из Украины какие-то проблемы, или им что-то нужно, может ли организация чем-то помочь и поддержать. И почему-то это видит даже первая ракетка мира, но не СЕО WTA. В прошлом году, после Miami Open, когда Цуренко некуда было возвращаться, после турнира, она поделилась своими эмоциями в твиттере... и знаете что...Стив Саймон написал ей что-то вроде – «Я уверен, что в мире найдется много людей, которые будут рады тебе помочь»... Это был шок... но он был прав, в мире действительно много хороших людей, которые откликнулись... но не WTA, к сожалению.

Единственное, что реально сделали WTA для поддержки украинцев – разместили в офисе большую вазу с сине/желтыми флажками, чтобы игроки могли их цеплять и таким образом выразить нам поддержку. Ну и еще лого на сайте своем изменили - я лично хочу за это поблагодарить, очень помогло.

Российские и белорусские игроки продолжают жить обычной жизнью, в то время когда украинцы переносят тягости и ужасы войны, войны с которой к нам пришли именно россия и беларусь. Мы точно не в равных условиях с ними и это однозначно нарушение честной игры и равных условий соревнований. Но глава WTA Стив Саймон так не считает. Если Соболенко считает, что работа WTA заключается в защите представителей стран агрессоров, поддерживающих вооруженную агрессию против нашего государства, тогда да, она супер-профи...



– Уже прошло достаточно времени с момента, как Леся рассказала о панической атаке, вызванной разговором с главой WTA. Она говорила, что был запрошен зум-колл с Советом директоров WTA. Был ли какой-то фидбэк от WTA по этой ситуации и собственно состоится ли это зум-колл?



– Знаете, что интересно, что зум запросили на следующий день после разговора, который состоялся между Цуренко и Саймоном. Все украинцы были в шоке... Элина, Марта, Даяна, сестры Киченок, не помню кто еще, сразу выразили поддержку и намерение принять участие во встрече. Извиняюсь, если кого-то забыл, тогда был просто ступор, не хотелось просто верить в происходящее. Но, до сих пор никакой информации или e-mail, относительно встречи или звонка не было. Возможно что-то изменилось, или изменится на момент публикации, но на эту секунду именно такая информация.