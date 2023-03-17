ЦУРЕНКО: «Я очень разочарована действиями WTA. Ассоциация меня не защищает»

Украинская теннисистка Леся Цуренко в интервью французскому изданию L'Equipe поделилась новыми подробностями скандального разговора с главой WTA и рассказала об отсутствии поддержки со стороны Женской теннисной ассоциации:

«Больше всего меня обижает то, что он считает, что российские и белорусские игроки могут поддерживать вторжение в мою страну и не попадать под санкции. По его словам, это лишь их мнение, и это не должно меня обижать. Но мне, конечно, больно. И не чуть-чуть! Трудно понять, как кто-то может считать, что вторжение в страну или геноцид нации являются терпимыми. Все это очень больно и ужасно для меня. Это означает, что мы можем быть окружены людьми, которые поддерживают эту войну.

Чувствую ли я себя разочарованной в WTA? Да, я чувствую себя покинутой WTA, я не чувствую, что моя ассоциация меня защищает. Разговаривая со Стивом, я поняла, что это была их позиция или его позиция с самого начала конфликта. Поэтому очень мало сделано для украинских игроков, которые также были очень впечатлены разговором, который я им пересказала. Они меня очень поддерживали. Для всех становится все понятнее.

Все, что сделала WTA, это подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу. Я спросила Стива, что еще планирует сделать WTA, поскольку Australian Open после инцидента с российским флагом предоставил нам жилье, питание и помещение для тренировок на так долго, как было нужно. Я не знаю, почему WTA такая застенчивая. Я надеюсь, что мы проведем телефонную конференцию с Советом директоров и сможем обсудить эту ситуацию».

Известно, что WTA приняла меры в виде устного предупреждения Анастасии Потаповой, которая вышла на корт в Индиан-Уэллс в футболке московского cпартака. Свою критику озвучила и первая ракетка мира Ига Швёнтек.

Леся Цуренко: «Во-первых, я хочу сказать, что Ига – невероятный игрок и девушка. Я действительно искренне благодарна ей за все, что она делает для Украины, за всю поддержку, которую она демонстрирует.

По моему мнению, было очень странно увидеть игрока, который выходит на корт с логотипом подсанкционной компании. Люди, особенно россияне и белорусы, должны понимать, что они делают, что они демонстрируют всему миру. Как по мне, это признак того, что человек не понимает всего ужаса войны».

Кроме того, Леся Цуренко добавляет, что заявление Стива Саймона, будто допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры продемонстрирует соблюдение олимпийских принципов, и то, как теннис в своих целях используют спортивные чиновники, чтобы оправдать их присутствие в Париже, - это еще одна причина ее тревоги:

«Я теперь сильно опасаюсь, что в будущем наши имена будут использованы в негативном смысле. Почему я так считаю? Потому что президент ОКР использовал имя Катерины Байндл, которая играла против россиянки на Australian Open, чтобы сказать: Смотрите, украинки играют против россиянок или белорусок. После того, что я услышала от Стива Саймона, который поддерживает выступление этих стран на Олимпиаде, я была уверена, что он воспользуется этой ситуацией, чтобы сказать: Смотрите, вот матч в прайм-тайм на центральном корте между Цуренко и Соболенко, и всё хорошо. Я поняла, что мое имя будет использовано для того, чтобы теннисисты, и вообще российские и белорусские спортсмены, соревновались на Олимпиаде. Это очень меня взволновало.

В XXI веке россия и беларусь решили, что могут вторгнуться в другую страну. Весь мир приложил большие усилия со всеми введенными санкциями и большой поддержкой. Спортсмены и многие компании покинули эти страны. Мы не можем позволить им делать это безнаказанно. Это не нормально. Это должен осознавать каждый. Общественные деятели, в том числе спортсмены, должны демонстрировать пример и выражать свое мнение. Поэтому в контексте этой войны решение вернуть их на Олимпийские игры является важным шагом назад после года, в течение которого много людей погибло, в моей стране произошло много ужасных вещей, города были разрушены. У меня один друг в плену, еще двое на фронте. Они часто оказывались в очень опасных ситуациях. К счастью, они выжили. Они как моя семья... К сожалению, так у всех украинцев. Это очень печально».

Глава WTA Стив Саймон в интервью BBC Sports заявил, что женская ассоциация делает все возможное для игроков из Украины.

В то же время Саймон по-прежнему никак не комментирует разговор с Лесей Цуренко.