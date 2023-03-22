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  4. 7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 11:55 |
1846
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7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt

Возможно, кого-то из них мы вскоре вновь увидим в украинской Премьер-лиге…

22 марта 2023, 11:55 |
1846
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7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Продолжающаяся полномасштабная фаза российско-украинской войны не позволяет многим сферам деятельности в нашей стране планировать дальние горизонты, и целенаправленно улучшать показатели эффективности работы, а вместе с ними – капитализацию проектов.

Украинский футбол не является исключением из правил. Здесь все очень поменялось после 24 февраля 2022 года… Впрочем, важнее всего то, что благодаря ВСУ нам все-таки удалось сохранить профессиональный футбол. И пускай сейчас многие клубы, которые и раньше не особо-то стремились тратиться на трансферном рынке, еще больше снизили активность в вопросах подбора кадров, все равно сделки в УПЛ происходят, и новички то тут, то там обязательно появляются.

Сегодня мы предлагаем взглянуть на список из семи самых ценных по версии Transfermarkt футболистов с украинским паспортом, которые в настоящий момент имеют статус свободного агента. Кому-то его содержание может показаться достаточно скудным или, может быть, даже посредственным, но для правильного понимания ситуации и были написаны два предыдущих абзаца…

7. Илья ШЕВЦОВ

ФК Шарлотт Индепенденс

Возраст: 22 года
Игровое амплуа: форвард
Крайний клуб: «Шарлотт Индепенденс» (США)
Оценочная стоимость: 225 тысяч евро

Воспитанник херсонского футбола Илья Шевцов, успевший несколько лет провести в академии «Шахтера», в украинской Премьер-лиге стал известен по выступлениям за «Десну». Именно в стане черниговской команды Шевцов дебютировал в элитарном дивизионе, выйдя 19 сентября 2020 года на замену в гостевом поединке против «Ингульца» (1:1).

Примечательно, что весной 2021 года «Ингулец» на несколько месяцев арендовал Шевцова у «Десны», но несмотря на 2 забитых мяча в 8 матчах за команду из Петрово форвард более не выступал, и вернулся в Чернигов. В первой половине сезона-2021/22 Илья более-менее стабильно получал игровую практику, но не являлся футболистом стартового состава. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и прекращением функционирования футбольного клуба «Десна» Шевцов предпочел покинуть Украину.

Украинский форвард подписал контракт до конца 2022 года с американским клубом «Шарлотт Индепенденс», выступающим в третьем дивизионе тамошнего профессионального футбола. Всего в USL League One Шевцов отыграл 22 матча, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Однако после истечения срока трудового договора, последний не был продлен, и украинский форвард оказался в статусе свободного агента.

Как сообщает watson.de, Шевцов в последнее время проживал в Польше, и не стремится возвращаться в Украину. «Мне это не очень нужно в данный момент. Еще до войны я хотел уехать из Украины, чтобы развивать свои футбольные навыки в Европе», - говорит форвард. Кроме того, Илья признавал, что интерес к нему с родины все-таки присутствует, а вот в других лигах интересных вариантов нападающий пока так и не отыскал. Кто знает, быть может, вскоре Шевцов передумает и все-таки вернется в родную УПЛ…

6. Артем БАРАНОВСКИЙ

ФК Каспий

Возраст: 33 года
Игровое амплуа: центральный защитник
Крайний клуб: «Каспий» (Казахстан)
Оценочная стоимость: 250 тысяч евро

Воспитанник донецкого футбола Артем Барановский на профессиональном уровне играть начинал за «Титан» (Донецк), а вскоре оказался в системе тамошнего «Металлурга». 21 апреля 2012 года Барановский дебютировал в украинской Премьер-лиге в гостевом поединке против «Кривбасса» (2:1), и впоследствии провел в элитарном дивизионе украинского футбола еще 62 поединка, в том числе за каменскую «Сталь» и «Олимпик».

В марте 2017 года Барановский покинул Украину, подавшись сперва в Таджикистан («Истиклол»), а затем – в Казахстан («Шахтер», «Кызыл-Жар», «Акжайык», «Каспий») и Узбекистан («Бухара»). В казахстанской Суперлиге украинский центрбек провел 85 матчей, и в целом пользовался заслуженным авторитетом.

Однако в конце минувшего года у Барановского истек контракт с «Каспием», который не был продлен, и иных выгодных предложений Артем, видимо, до сих пор так и не получил. Пригодился бы Барановский какому-то из клубов в УПЛ? Скорее всего, да. В минувшем году в рядах «Каспия» 190-сантиметровый центрбек выигрывал в среднем 64% единоборств и 69% единоборств в обороне. В довольно контактной и силовой лиге, которой является УПЛ, защитник с подобными способностями точно не затерялся бы. Но здесь есть один вопрос – готов ли Барановский возвращаться в Украину, и есть ли к нему хоть какая-то заинтересованность от клубов УПЛ?..

5. Николай АГАПОВ

ФК Альянс

Возраст: 29 лет
Игровое амплуа: правый вингер
Крайний клуб: «Машал» (Узбекистан)
Оценочная стоимость: 275 тысяч евро

Воспитанник харьковского футбола Николай Агапов успел поиграть за множество коллективов на аматорском уровне, пока в 2013 году подписал профессиональный контракт с «Десной». Тогда вингер был еще очень молод, и поиграл за черниговскую команду только в Первой лиге. Впоследствии выступал за «Гелиос» и «Авангард» из Краматорска, а с 2017 по 2019 годы защищал цвета турецких аматорских клубов.

В феврале 2020-го Агапов стал игроком «Альянса» из Липовой Долины. В этой команде вингер стал ключевым исполнителем и имел отличные показатели результативности в двух сезонах кряду (9 голов и 3 ассиста в 26 матчах в Первой лиге-2020/21, 6 голов и 4 ассиста в 19 матчах Первой лиги-2021/22).

В апреле минувшего года Агапов оказался в узбекском «Машале», где также проявил себя успешно – 8 голов в 17 матчах тамошней Про Лиги. Однако договориться с азиатским клубом о продлении сотрудничества Николаю не удалось, и с 1 января нынешнего года он сидит без команды.

Очевидно, что карьерные достижения Агапова покажутся более чем скромными большинству украинских болельщиков, но можно смело говорить, что к своим 29 годам Николай подошел на пике возможностей. Странно, что этот факт не позволил Агапову достаточно быстро трудоустроиться в Украине или за ее пределами, но, если доверять данным Transfermarkt, у вингера нет агента, и ранее в его карьере уже был ряд продолжительных «творческих пауз», из-за чего слишком удивляться нынешней также не стоит.

4. Артем СУХОЦКИЙ

УПЛ

Возраст: 30 лет
Игровое амплуа: левый защитник
Крайний клуб: «Черноморец»
Оценочная стоимость: 300 тысяч евро

Не менее странным выглядит тот факт, что более полугода без клуба остается 30-летний левый защитник Артем Сухоцкий, за плечами которого в общем-то достаточно успешная карьера в украинской Премьер-лиге. Футболист является воспитанником академии «Динамо», но вот основную часть матчей в УПЛ провел в составе «Зари». Именно в луганской команде Артем сумел проявить себя, что позволило ему перебраться в «Слован» из Братиславы, а «Заре» заработать на трансфере 600 тысяч евро.

За «Слован» Сухоцкий провел 51 матч (3 гола, 9 ассистов), и в сезоне-2018/19 становился чемпионом Словакии. Но затем карьера украинца постепенно пошла на спад – сперва он согласился на аренду в минское «Динамо», затем за 250 тысяч евро был продан в «Десну», где провел 10 матчей и через пару месяцев покинул клуб свободным агентом. Поговаривали, что это произошло из-за финансовых проблем.

Как бы там ни было, а Сухоцкий более полугода провел без клуба. Лишь в январе 2022-го Артем договорился о контракте с «Черноморцем», но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны сыграть за «моряков» ему так и не посчастливилось. Летом минувшего года футболист и клуб завершили сотрудничество, и с тех пор Артем фактически сидит вне «дела всей жизни», хотя имеет весьма богатый опыт в УПЛ (66 матчей, 2 гола и 2 ассиста).

3. Богдан МЫШЕНКО

ФК Львов

Возраст: 28 лет
Игровое амплуа: левый полузащитник
Крайний клуб: «Львов»
Оценочная стоимость: 300 тысяч евро

Богдан Мышенко не может похвастаться серьезным опытом выступлений в УПЛ (36 матчей, 2 гола, 2 ассиста), хотя побывал в ряде отечественных команд весьма пристойного уровня – донецком «Металлурге», «Десне», «Александрии», «Львове». Однако полузащитник также немало «гастролировал» по другим странам – играл в Молдове, Грузии и Беларуси.

В январе минувшего года Мышенко вернулся из Беларуси в Украину, став футболистом «Львова». Однако российско-украинская война привела к отмене проведения весенней части сезона в УПЛ, а в первой половине нынешнего чемпионата Богдан, сыграв 10 матчей и не отличившись результативными действиями, абсолютно не впечатлил, что и привело к его досрочному прощанию с «сине-золотыми львами».

В статусе свободного агента Мышенко пребывает с 1 января, хотя «Львов» объявил об уходе исполнителя еще в начале декабря минувшего года. Но за три с половиной месяца найти себе новый клуб Богдану пока так и не удалось…

2. Евгений ГАЛЬЧУК

ФК Мариуполь

Возраст: 31 год
Игровое амплуа: вратарь
Крайний клуб: «Мариуполь»
Оценочная стоимость: 400 тысяч евро

Евгений Гальчук является воспитанником академии «Шахтера», за первую команду которого так и не сыграл ни единого поединка. Зато вратарь стал едва ли не символом «Мариуполя», цвета которого защищал с 2012 по 2021 годы, и провел 148 матчей в рамках всех турниров. Игру Гальчука сложно называть эталонной, тем более, что голкипер немало пропускал, но справедливости ради стоит подчеркивать статистикой и то обстоятельство, что по воротам Евгения, как правило, наносилось едва ли не больше ударов во всей лиге, чем по владениям, которые защищали другие вратари.

Летом 2021 года Гальчук решил что-то поменять в своей карьере, и перебрался из «Мариуполя» в «Ингулец», но уже спустя полгода (в начале 2022-го) вернулся обратно в стан приазовцев. Увы, из-за войны сыграть на официальном уровне за свою фактически родную команду, которая сейчас де-факто прекратила существование, Евгений уже не смог…

С лета минувшего года Гальчук официально значится свободным агентом. Не так давно, благодаря бельгийской прессе, стало известно, что Евгений ныне проживает в Антверпене, где поддерживает спортивную форму и все еще надеется получить возможность вернуться в профессиональный футбол

1. МАРЛОС

ФК Шахтер Донецк

Возраст: 34 года
Игровое амплуа: правый вингер
Крайний клуб: «Атлетико Паранаэнсе»
Оценочная стоимость: 1,2 миллиона евро

Этнический бразилец Марлос является единственным игроком в нашем сегодняшнем списке, который имеет не только украинский паспорт в кармане, но и матчи за национальную сборную Украины. В рядах «сине-желтых» хавбек провел 26 поединков и забил 1 мяч, в том числе приняв участие в финальном турнире Евро-2020.

В украинском футболе Марлос играл с января 2012 года, когда перебрался в «Металлист», и до декабря 2021-го, когда «Шахтер», подписавший хавбека в 2014-м за 8 миллионов евро, объявил о завершении сотрудничества с ветераном.

В начале февраля минувшего года Марлос заключил контракт с «Атлетико Паранаэнсе», где за год принял участие в 14 матчах (3 гола, 2 ассиста) в рамках общенациональных бразильских турниров и континентальных соревнований. Добиться лучших результатов хавбеку не давали травмы и их последствия. В прессе даже писали, что летом 2022-го Марлос всерьез задумывался о завершении карьеры, но в итоге контракт с «Атлетико Паранаэнсе» все-таки выполнил, а с 1 января официально является свободным агентом.

Интересно, что уже после закрытия трансферного окна в большинстве европейских чемпионатов, в СМИ появилась информация о возможном переходе Марлоса в «Бетис». Испанский клуб подыскивает экстренную замену для травмированного Набиля Фекира, и рассматривает всех серьезных кандидатов, имеющих статус свободного агента, так как это позволит заявить новичка для участия в Ла Лиге даже сейчас.

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статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Илья Шевцов Артем Барановский Николай Агапов Артем Сухоцкий Богдан Мышенко Евгений Гальчук Марлос
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Mike000000
Вот это ценные кадры с ценой 250-400 к😂😂😂
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