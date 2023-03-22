Украинский защитник пополнил ряды американского футбольного клуба

33-летний защитник Артем Барановский перешел в американский клуб «Мичиган Старс».

До послелнего времени украинец защищал цвета клуба «Каспий» из Казахстана. В сезоне-2022 он провел за команду 27 матчей, забил 2 гола, сделал один ассист.

Клуб «Мичиган Старс» играет в NISA (Национальной независимой футбольной ассоциации). Это третья по рангу лиге профессионального футбола в США. Новый клуб Барановского первый матч в новом сезоне NISA проведет 1 апреля.

Артем Барановский – воспитанник донецкого футбола. В карьере он среди прочего играл в Украине за «Металлург» Донецк и «Сталь» Каменское, а за границей выступал в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.