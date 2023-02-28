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Испания
28 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:49
422
0

Марлос может вернуться в Европу. Им интересуется клуб Ла Лиги

Бразилец с украинским паспортом заинтересовал «Бетис»

28 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:49
422
0
Марлос может вернуться в Европу. Им интересуется клуб Ла Лиги
shakhtar.com. Марлос

Руководство «Бетиса» активно изучает возможности экстренно усилить состав, что стало актуальным после тяжелой травмы Набиля Фекира, который выбыл из строя до конца сезона.

Испанский клуб может подписать и дозаявить по ходу сезона кого-то из свободных агентов.

Среди кандидатов на подписание «Бетис» рассматривает экс-вингера «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины Марлоса, последним клубом которого был бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

Помимо Марлоса, в «Бетисе» оценивают кандидатуры экс-хавбека «Брайтона» Юргена Локадии, игрока сборной Эквадора Айртона Пресьядо и экс-форварда сборной Германии Макса Крузе.

Главным условием к этим игрокам со сторона «Бетиса» будет готовности подписать краткосрочный договор до конца сезона с относительно небольшой зарплатой.

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Марлос Бетис Набиль Фекир трансферы трансферы Ла Лиги Юрген Локадия Макс Крузе Айртон Пресьядо свободный агент
Источник Football Espana
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