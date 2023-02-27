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Испания
27 февраля 2023, 21:08 | Обновлено 27 февраля 2023, 21:09
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0

Набиль Фекир выбыл до конца сезона

У лидера «Бетиса» повреждение крестообразной связки

27 февраля 2023, 21:08 | Обновлено 27 февраля 2023, 21:09
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Набиль Фекир выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Набиль Фекир

В пятницу, 24 февраля ключевой полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир получил повреждение колена в матче 23-го тура Ла Лиги против «Эльче» (победа 3:2).

Сегодня «Бетис» официально сообщил о том, что у 29-летнего французского хавбека повреждение крестообразной связки колена. Фекир будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Фекира 6 голов и 3 ассиста в 20 матчах за «Бетис» во всех турнирах.

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Набиль Фекир Бетис травма травма колена
Источник ФК Бетис
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