Испания27 февраля 2023, 21:08 | Обновлено 27 февраля 2023, 21:09
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Набиль Фекир выбыл до конца сезона
У лидера «Бетиса» повреждение крестообразной связки
27 февраля 2023, 21:08 | Обновлено 27 февраля 2023, 21:09
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В пятницу, 24 февраля ключевой полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир получил повреждение колена в матче 23-го тура Ла Лиги против «Эльче» (победа 3:2).
Сегодня «Бетис» официально сообщил о том, что у 29-летнего французского хавбека повреждение крестообразной связки колена. Фекир будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.
В нынешнем сезоне на счету Фекира 6 голов и 3 ассиста в 20 матчах за «Бетис» во всех турнирах.
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