Набиль Фекир выбыл до конца сезона

В пятницу, 24 февраля ключевой полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир получил повреждение колена в матче 23-го тура Ла Лиги против «Эльче» (победа 3:2).

Сегодня «Бетис» официально сообщил о том, что у 29-летнего французского хавбека повреждение крестообразной связки колена. Фекир будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Фекира 6 голов и 3 ассиста в 20 матчах за «Бетис» во всех турнирах.