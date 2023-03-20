Тревоги Цуренко, Алькарас снова первый, Свитолина назвала дату возвращения

Завершилась первая половина теннисного марта, которая для лучших спортсменов традиционно проходит в Калифорнии. Один из самых престижных турниров сезона в Индиан-Уэллс подарил болельщикам много разнообразных эмоций. К сожалению, для нас было больше отрицательных. Острые конфликтные ситуации способствовали тому, что теннисная общественность узнала некоторые внутряковые моменты, которые в таком суперзакрытом виде спорта не принято озвучивать для болельщиков.

WTA 1000 Индиан-Уэллс

Выступление украинок на «пятом мейджоре» получилось местами очень даже удачным. К сожалению, после выигрыша первого титула WTA не сумела полностью взять себя в руки Марта Костюк, из-за чего она уступила уже в первой встрече. Марта три сета сражалась с набравшей ход Ребеккой Петерсон, которая до этого преодолела сито квалификации. В результате более стойкой оказалась шведка, которая на этом не остановилась и дошла до четвертого круга, уступив 19-летней американке Кори Гауфф. Марта сыграла и в парном разряде, но там сразу уступила Людмиле Киченок и Алене Остапенко. Люда в следующем раунде проиграла будущим финалисткам Беатрис Хаддад Майе и Лауре Зигемунд, что не помешало ей обновить национальное достижение в парном рейтинге.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина была сеяной и стартовала сразу со второго круга основы. Лидеру украинского тенниса в соперницы выпала одна из самых известных тинейджерок тура Линда Фругвиртова, которая с огромным отрывом является лучшей в рейтинге среди теннисисток до 18 лет. На старте у Ангелины мало что получалось, но и соперница в тот день не показывала стабильный теннис. На морально-волевых Калининой удалось одержать победу с отыгрышем матчбола. Перед следующим матчем с Марией Саккари в победу украинки верилось с большим трудом. Тем не менее, Ангелина взяла первый сет и после проигрыша второго выглядела не хуже седьмой ракетки мира. Но в десятом гейме финальной партии у Калининой развалилась подача, три двойных в одном гейме против Саккари – большой подарок сопернице. Гречанка, кстати, вдохновилась этой победой и в итоге дошла до полуфинала, одолев чешок Квитову и Плишкову. Остановить одну из лучших атлеток тура удалось только более мощной сопернице – Арине Соболенко.

Наиболее богатым на события получилось выступление Леси Цуренко. Она уверенно стартовала в квалификации, с которой в этом году у нее проблем еще не было. Далее в основе были добыты победы над двумя теннисистками, которые ранее обыгрывали нашу экс-первую ракетку. В первом раунде Леся взяла реванш у китаянки Чжу Линь за поражение в финале соревнований в Хуахине в начале февраля этого года. Во втором – Цуренко сумела переиграть Донну Векич, с матча против которой ей пришлось сняться в победном для хорватки Монтеррее. Этот поединок больше всего запомнился тем, что Векич в конце встречи не захотела жать украинке руку. Причина была более-менее понятна, ведь Леся довольно часто во время встречи показывала, что у нее какие-то проблемы со здоровьем и при этом все равно выиграла. Те, кто часто смотрят матчи Цуренко, понимают о чем идет речь. Самый яркий пример – матч 1/4 финала US Open 2018 против Маркеты Вондроушовой. Но у всего должна быть причина, и вскоре мы о ней узнали.

Дело в том, что еще до этого матча Леся пообщалась с СЕО WTA Стивом Саймоном, который уведомил ее, что «сам он войну не поддерживает, но если игроки из россии и беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно расстраивать украинку». Также Саймон высказал уверенность, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду. Удивительно, что после такого Цуренко смогла выйти на корт и играть на высоком уровне. Далее по сетке был максимальный триггер в виде Арины Соболенко, муж которой играет в одной хоккейной команде с лукашенко, а вместе они подписывали письмо в поддержку усатого диктатора. Было ясно, что Цуренко не выйдет на этот матч, что в итоге и случилось. Леся рассказала, что это была паническая атака, а точнее истерика. Понять ее решение легко, об этом заявила даже первая ракетка мира Ига Свёнтек. Что примечательно, запись этой пресс-конференции не появилась на YouTube канале турнира. Зато там были слова Медведева и Соболенко о том, как они переживают за мир и сколько всего сделали. Очень интересно узнать более детально о их невероятной поддержке мира во всем мире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Также на этой неделе в НОК Украины появилось мнение о том, что украинским теннисистам следует избегать турниров, на которых играют спортсмены из рф и рб. Звучит красиво и патриотично, но на практике это будет иметь вид легендарного апперкота Тайсона Фьюри. Чем думали наши функционеры – загадка. Понятно, что если бы у украинок был выбор играть турниры с россиянками или без, то никто (за исключением отдельных личностей из прошлого недельного обзора) бы с ними дела в одном поле не имел. Если тренер 11-й ракетки мира считает путина лучшим политиком XXI века, а также пусть даже в личных беседах высказывает свое очень важное мнение о том, что «Европа должна стоять на коленях [перед русскими]», то вряд ли адекватные люди захотят иметь что-то общее с такими моральными уродами. Здесь хотелось бы процитировать нашего коллегу Максима Гаптара, который с прошлого лета защищает Украину на фронте: «Большинство российских спортсменов – такие же людоеды, как и их военное руководство». Это уже аксиома, с каждым днем консерв вскрывается все больше. Последний пример – выход Анастасии Потаповой в футболке футбольного клуба «спартак» на матч против Джессики Пегулы. Выиграть – не выиграла, но засветила лого газпрома, за что получила предупреждение от WTA.

Украинским функционерам нужно понимать реалии происходящего, решением не пускать своих можно только убить наш теннис. Если именно такая цель у господина Гутцайта, то тогда его заявление становится логичным.

Возвращаясь к событиям не корте, хотелось бы вспомнить, что в Индиан-Уэллс неплохо как для последнего времени сыграла Даяна Ястремская. Снова получив уайлд-кард в основу, украинка реализовала его в первом круге, обыграв крепкую венгерку Анну Бондар. Далее была набравшая форму Барбора Крейчикова, шансов в этом противостоянии у Даяны не было. Также в квалификации мы увидели матч Катарины Завацкой, которая в полуфинале отбора проиграла немецкой теннисистке украинского происхождения Еве Лыс.

Что касается остальных теннисисток, то первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая уже 50 недель подряд находятся на вершине мирового рейтинга, очень бодро шла к очередному титулу, но в полуфинале снова споткнулась о Елену Рыбакину, которая защищает цвета Казахстана. На этот раз полька заявила, что играла с травмой, и это был для нее новый опыт в таком статусе. Финал в Калифорнии повторил матч за титул на Australian Open, состоявшись менее двух месяцев назад. Если кому вдруг интересен результат, то Рыбакина впервые победила в этом противостоянии.

ATP Masters 1000 Индиан-Уэллс

У мужчин на американских кортах не было Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, поэтому ожидались сюрпризы. Впервые за 15 лет до стадии 1/4 финала дошли сразу два американца, в этом году это были Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Второй даже сумел оказаться в четверке сильнейших и пообещал больше не отдавать призовые теннисистам-одногодкам,, но в полуфинале уступила чуть более опытному Даниилу Медведеву. Досрочно турнир покинул третий номер рейтинга ATP Стефанос Циципас, также рано зачехлили ракетки Хуберт Хуркач и Хольгер Руне. Не особо успешно вернулся на корт француз Гаэль Монфис, который во время второй недели еще и проиграл россиянину Александру Шевченко на челленджере в Финиксе. Более того, Монфис еще и обнялся с ним после матча. Попробуйте после такого доказать Стиву Саймону, что он неправ.

В матче за титул в Индиан-Уэллс 19-летний Карлос Алькарас переиграл Медведева и вернул себе статус первой ракетки мира с большим нюансом. Даже учитывая тот факт, что Джокович не сыграет в Майами из-за отсутствия вакцинации, Карлитосу нужно защитить прошлогодний титул во Флориде, чтобы остаться первым перед началом грунтового сезона. Задание невероятно сложное, но хочешь носить теннисную корону – играй как король.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Из занимательной статистики стоит отметить, что Алькарас стал лишь третьим тинейджером, который сыграл как минимум в трех финалах Мастерсов. Столько же к 20-летнему возрасту было на счету украинца Андрея Медведева, а у Рафаэля Надаля – семь. Что касается Рафы, то его Академия совместно с ITF и ФТУ запустила проект, благодаря которому 100 украинских теннисистов в этом году смогут потренироваться в его академии на Мальорке.

Свитолина анонсировала возвращение

Монфис вернулся после травм, а его жена планирует впервые выйти на корт после декретного отпуска. В пятницу стало известно, что экс-третья ракетка мира выбрала для возвращения соревнования WTA 500 в Чарльстоне, которые состоятся в начале апреля. Кроме самого возвращения украинка запланировала с организаторами провести благотворительное мероприятие – специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am в поддержку Украины и фонда Элины Свитолиной. В прошлом году на подобном мероприятии удалось собрать $100 000 пожертвований для оказания помощи нашей стране. Любопытно, что в Чарльстоне Элина в последний раз играла еще 9 лет назад.

Стали известны составы сборных Украины и Чехии на матч Кубка Билли Джин Кинг

В середине апреля сборная Украины снова попробует пробиться в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, но шансы на это призрачные. В прошлом году на этой стадии мы играли с американками на выезде и едва не сотворили мегасенсацию. На этот раз нужно будет делать подвиг приблизительно такого же масштаба, а может и больше. Марте Костюк, Даяне Ястремской, Катарине Завацкой и Людмиле Киченок придется сразится со сборной Чехии в номинально домашней встрече, который состоится в Турции на грунтовых кортах.

Противостоять нам будут победительница Ролан Гаррос 2021 Барбора Крейчикова, финалистка Ролан Гаррос 2019 Маркета Вондроушова, победительница юниорского Ролан Гаррос 2021 Линда Носкова и финалистка грунтового турнира WTA в Праге Каролина Мухова. В паре Крейчикова сыграет с Катериной Синяковой – это сильнейший в мире дуэт на данный момент, который вместе выиграл девять турниров Grand Slam, в том числе и два на грунте. Ах да, парный разряд в Индиан-Уэллс тоже они выиграли. Поэтому о наших шансах поговорим через три недели, вдруг что-то изменится в лучшую сторону.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Барбора Крейчикова

Знакомьтесь, Алиса Барановская

После отличного выступления Юлии Стародубцевой две недели назад на этот раз у нас появилась еще одна надежда на будущее – 17-летняя киевлянка Алиса Барановская. На своем втором профессиональном турнире Алиса дошла до полуфинала 15-тысячника ITF, что не может не радовать. Ранее Барановская была чемпионкой Украины, играла за разные юниорские составы сборной и была лучшей в европейском рейтинге среди игроков до 14 лет. Теперь будем более пристально следить за ее успехами уже во взрослом теннисе.

Турниры категории Challenger и другие соревнования ITF

Илья Марченко впервые за долгое время сумел дойти сразу до полуфинала на челленджере. Это случилось в Мексике. В борьбе за путевку в финал Илья проиграл известному французу Бенуа Пэру, которого в этом году уже обыгрывал. На такой стадии Марченко не играл около двух лет. В четвертьфинал челленджера в Лугано пробился Виталий Сачко, в текущем сезоне это случилось впервые. На том же турнире Алексей Крутых был остановлен во втором раунде.

Дарья Снигур неплохо выступила на 60-тысячнике в Чехии. На соревнованиях в Трнаве она остановилась за шаг до финала, проиграв чешке Луции Гавличковой. Финалов в этому году у Дарьи еще не было.

Владислав Орлов и Эрик Ваншейльбойм оказались в восьмерке лучших на 25-тысячнике в Индии, Александр Овчаренко впервые за длительное время выиграл два матча.

Курьез недели

Чешскому теннисисту Иржи Легечке не продали пиво в Финиксе, где он играл на челленджере. Дело в том, что в Аризоне не продают пиво лицам до 21 года, и 21-летний Легечка, показав все имеющиеся документы с фотографией, так и не смог доказать, что не нарушает закон.

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