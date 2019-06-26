Украинка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет

Украинская теннисистка Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe.

После победы на домашнем турнире Tennis Europe первой категории среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, который состоялся на прошлой неделе, киевлянка улучшила своё положение в рейтинге U14 на десять позиций и поднялась на первое место.

На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб «София Стар» в Ровно.