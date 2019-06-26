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Украинка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет

Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe

  • 26.06.2019 14:50
  • 871 просмотр
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Украинка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет
© Tennis Europe
Украинская теннисистка Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe.
 
После победы на домашнем турнире Tennis Europe первой категории среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, который состоялся на прошлой неделе, киевлянка улучшила своё положение в рейтинге U14 на десять позиций и поднялась на первое место.
 
На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб «София Стар» в Ровно.
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Источник — Большой теннис Украины

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