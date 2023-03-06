Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько

Завершилась последняя неделя перед так называемыми турнирами Sunshine Double в Индиан-Уэллсе и Майами. Девушки за этот временной промежуток разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Остине и Монтеррее. У мужчин было два хардовых турнира серии АТР 500 в Дубае и Акапулько, а также грунтовые соревнований категории ATP 250 в чилийском Сантьяго.

WTA 250 Остин

Этот турнир не вызывал каких-то особых ожиданий, но по итогу украинским болельщикам он запомнится надолго. Запомнится потому, что именно в Техасе, вероятно, главная надежда нашего тенниса наконец-то сделала большой шаг для себя в профессиональном спорте.

По большому счету, все к этому шло. Марта Костюк в этом сезоне показывает невероятно стабильную как для нее игру именно на результат, практически всегда выигрывая матчи в статусе фаворитки. За последнее время у нее было пока что лишь одно поражение, к которому могут быть претензии – от Шелби Роджерс в Аделаиде. Немного Марта разочаровала и против Бьянки Андрееску, но там был провальным лишь один сет. Все остальные поражения были в поединках с намного более высокорейтинговыми теннисистками. Можно было цепляться в матче против испытывающей проблемы Жабер на еще одном турнире в Аделаиде, можно было бороться с ослабленной Бенчич в Дубае, но немного не хватило.

В остальном же Костюк, даже если и не показывала феерического тенниса, имея при этом лишь небольшое игровое преимущество, всегда доводила матч до победы. Именно такого раньше не было, и это не позволяло сделать качественный шаг вперед. Да, остается еще один недостаток – матчи с топами. Но для выигрыша турниров WTA 250 в большинстве случаев этого и не требуется. Не забывайте, что ранее самыми крупными победами Марты были два 60-тысячника ITF. Требовать от нее прямо сейчас выигрывать на самых престижных турнирах – довольно глупо, хотя надежда есть всегда.

Что касается матчей с топами, то в этом году и в этом вопросе наметились кое-какие сдвиги. В Австралии удалось обыграть на тот момент «скрытого игрока десятки» Елену Рыбакину, которая не получила очки за победу на прошлогоднем Уимблдоне. Далее вы знаете – представительница Казахстана дошла до финала на Australian Open. В Остине самой грозной соперницей Костюк была финалистка AO-2022 Даниэль Коллинс. Американка в этом году пока не блещет, ее удалось обыграть даже при сильном волнении. А как еще не волноваться? Практически все важные матчи во взрослой карьере Костюк проиграла. Большинство из них – либо еще до выхода на корт, либо психологически уже во время встречи. Каждая такая победа – на вес золота, только так можно прогрессировать.

В финале было немного легче по нескольким причинам. Во-первых, Костюк все же сильнее Грачевой как теннисистка. Во-вторых, для Варвары это тоже был первый финал и волновалась она точно не меньше. Обе не смогли выдать стабильно хороший уровень тенниса во время всего матча, но Марта оказалась лучше в важные моменты. Она сделала то, к чему начинает нас потихоньку приучать в текущем сезоне. Не в каждом матче, но все же.

Эта победа невероятно важна еще и из-за того, что практически год Костюк не прогрессировала, а то и сдавала позиции. Теперь она впервые войдет в топ-40 мирового рейтинга, а также поднимется на 13-ю позицию в Чемпионской гонке. Пока что думать об Итоговом турнире рановато, но за два с небольшим месяца украинка набрала 711 очков, это 56% от всех зачетных баллов, которые она будет иметь в новой редакции рейтинга WTA.

Кстати, до победы на Коллинс Марта возглавляла своеобразный антирейтинг теннисисток, которые никогда не играли в финале турнира WTA. В нем она была самой высокорейтинговой с большим отрывом. Теперь эстафета передана Анне Калинской.

Что касается остальных украинок в Остине, то Даяна Ястремская, которая в основе заменила Ангелину Калинину, выбыла уже на старте и теперь опустится на 142-ю позицию. В паре она впервые с прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии решила сыграть с Костюк, но на этот раз не получилось – поражение в первом же матча. Зато неплохо вышло у Надежды Киченок, она дошла до полуфинала. Впервые на турнире WTA сыграла украинка Сабина Зейналова, она со своей напарницей выиграла матч первого круга, но уступила в 1/4 финала.

WTA 250 Монтеррей

В Мексике получился очень классный и конкурентный турнир. В полуфинал вышли сразе четыре из первых пяти сеяных, настоящая мечта для организаторов. Более того, все были с флагами. В матче за титул сразились хорватка Донна Векич и Каролин Гарсия из Франции. Трофей достался Донне Векич. Для 26-летней хорватки этот трофей стал четвертым в карьере и первым с 2021 года.

Из украинок здесь сыграла Леся Цуренко. Наша королева квалификаций и здесь без проблем прошла отбор, но уже в первом круге основы пришлось сниматься с матча против будущей победительнице турнира Векич из-за больного локтя. А ведь первый сет был выигран со счетом 6:2, вот почему все теннисистки в первую очередь хотят быть здоровыми.



Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Донна Векич

АТР 500 Дубай

Главным действующим лицом в ОАЭ был лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который проводил рекордную 378-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Играл серб успешно, хотя и не демонстрировал какого-то невероятного доминирования, как в Австралии. В полуфинале его 20-матчевую победную серию остановил бывший лидер рейтинга ATP Даниил Медведев, который в последствии и взял титул. Для него это была третья победная неделя, в Дубае он не проиграл ни сета. Перед американским турнирами, куда Джокович не летит из-за отсутствия вакцинации, Медведев становится главным фаворитом.

Финалистом соревнований в Дубае стал еще один россиянин Андрей Рублев. Он запомнился тем, что после выигрыша полуфинальной встречи написал на камере «Цой жив», сделав при этом намек, что хотел бы увидеть мир во всем мире. Судя по комментариям его сограждан, у тяжело больных он вызвал разве что ностальгию по молодости. Хотя попытка была неплохая.

АТР 500 Акапулько

В Мексике в этом году мужчинам игралось тяжеловато. Были травмы, судороги и снятия, а Тейлора Фритца тошнило прямо на корте. В очередной раз провалился Каспер Рууд, который не так давно претендовал на статус первой ракетки мира. Норвежца обыграл 30-летний Таро Даниэль, для которого это была первая победа над теннисистом из топ-10. В итоге титул достался австралийцу Алексу де Минауру, ранее таких крупных титулов он еще не выигрывал. Продолжает удивлять финалист соревнований в Акапулько Томми Пол, в Чемпионской гонке он уже четвертый.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

АТР 250 Сантьяго

На соревнованиях в Чили доминировали грунтовые специалисты, которые не так часто могут похвастаться высокими результатами на хардовых турнирах. В финал пробились два южноамериканца, а в матче за титул аргентинец чилиец Николас Харри переиграл Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины.

Из важного в мужском теннисе также стоит отметить будущее падение Рафаэля Надаля во второй десяток мирового рейтинга. Это случится впервые после его дебюта в топ-10 в далеком 2005 году.

Украинцы на турнирах серии Challenger

Илья Марченко не смог пробиться в основу соревнований в США, а Денис Молчанов остановился в парном четвертьфинале турнира во Франции, где на старте проиграли Манафов и Приходько. Алексей Крутых и Виталий Сачко на этой неделе не играли.

Украинцы на турнирах ITF

Главной неожиданность стало возвращение в информационное поле 23-летней Юлии Стародубцевой, которая долгое время была занята университетским теннисом, где была на хорошем счету. Да и по юниорах Юлия выступала довольно удачно. Главный вопрос заключается в том, готова ли она полностью посвятить себя профессиональному тенниса, или это была разовая акция. Как бы там ни было, а на 25-тысячнике в Спринге у нее получилось очень недурно. Стародубцева вышла в оба финала, и в одиночном взяла титул. Еще одна хорошая теннисистка украинскому теннису сейчас точно не помешает.

Впервые с 2019 года Анна Познихиренко сумела выиграть матч на 60-тысячнике ITF, но на большее ее не хватило.

Вячеслав Белинский, неплохо проявивший себя не прошлой неделе в парном разряде, на этот раз из-за травмы не смог доиграть одиночный четвертьфинал 15-тысячника в американском Нейплсе. Выше в этом году он еще не заходил.

Вне корта

Главный каминг-аут недели совершил украинский теннисист Олег Приходько. Вторая ракетка Украины в парном разряде и кандидат в национальную сборную одним интервью поставил себе диагноз – клинический идиот. По-другому объяснить его слова невозможно.

Элина Свитолина дважды за неделю анонсировала скорое возвращение на корт. Сначала она обратилась за помощью к дочери Скай, сделав небольшой тизер. А позже уже ответила на прямой в вопрос в инстаграме, подтвердив, что ждать осталось недолго.

Марта Костюк на корте продолжает радовать любителей творчества Криса де Бурга, но в начале недели также показала еще одну интересную форму от компании Wilson, с которой она начала в этом году пока что очень успешное сотрудничество. Нам Марта нравится в любых цветах, главное, чтобы ей было в этом комфортно играть. Пока что все вроде как складывается, будем держать кулаки.