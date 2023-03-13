13.03.2023 22:00 – FT 0 : 1
Испания13 марта 2023, 23:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:28
586
2
Мората принес победу Атлетико над Жироной. Цыганков провел на поле 87 минут
Победный гол мадридская команда забила на 90+1 минуте поединка
13 марта 2023, 23:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:28
586
2
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.
Единственный гол на 90+1 минуте для мадридского клуба забил Альваро Мората.
Украинский хавбек хозяев поля Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.
«Атлетико» с 48 очками входит в топ-3 Ла Лиги, «Жирона» имеет 30 очков (12-я позиция).
Ла Лига. 25-й тур, 13 марта
Жирона – Атлетико – 0:1
Гол: Мората, 90+1.
Видеообзор матча
Фотогалерея
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2023, 15:15 5
Украинский клуб не рассчитался с португальским «Морейренсе»
Футбол | 13 марта 2023, 08:46 1
«Канониры» добились рекордного результата
Футбол | 13.03.2023, 18:26
Футбол | 13.03.2023, 22:35
Теннис | 13.03.2023, 05:33
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Як же тупо Жирона програла...команда тільки у другому таймі почала домінувати, особливо під кінець, як тренер почав робити 100500 замін, а навіщо??Це тільки зламало гру. Стосовно Цигакова, то знову непоганий матч, хоч і нема результативних дій в цей раз, хоча найнебезпечніші 2 моменти створив саме він, та і взагалі у Жирони було в цілому моментів 6-7, 3 з яких створив Віктор. Але, що мені незрозуміло, чомууу вони так мало на нього пасують коли він на фланзі стоїть тупо один? Ну тобто гравець з протилежного флангу переводить у центр бо дуже на його флазі дуже щільна оборона, а ЦП знову повертає у фланг закидушкою чи ще якось і при тому взагалі не повертає голову на протилежний фланг, де в цей момент Вітя стоїть тупо сам.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2023, 05:09 6
12.03.2023, 15:15 13
13.03.2023, 01:05
12.03.2023, 15:02 120
12.03.2023, 18:28 61
12.03.2023, 01:30 6
13.03.2023, 16:59
12.03.2023, 10:13 7