Мората принес победу Атлетико над Жироной. Цыганков провел на поле 87 минут

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+1 минуте для мадридского клуба забил Альваро Мората.

Украинский хавбек хозяев поля Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

«Атлетико» с 48 очками входит в топ-3 Ла Лиги, «Жирона» имеет 30 очков (12-я позиция).

Ла Лига. 25-й тур, 13 марта

Жирона – Атлетико – 0:1

Гол: Мората, 90+1.

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