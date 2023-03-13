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  4. Мората принес победу Атлетико над Жироной. Цыганков провел на поле 87 минут
Чемпионат Испании
Жирона
13.03.2023 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
13 марта 2023, 23:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:28
586
2

Мората принес победу Атлетико над Жироной. Цыганков провел на поле 87 минут

Победный гол мадридская команда забила на 90+1 минуте поединка

13 марта 2023, 23:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:28
586
2
Мората принес победу Атлетико над Жироной. Цыганков провел на поле 87 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Гризманн и Цыганков

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+1 минуте для мадридского клуба забил Альваро Мората.

Украинский хавбек хозяев поля Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

«Атлетико» с 48 очками входит в топ-3 Ла Лиги, «Жирона» имеет 30 очков (12-я позиция).

Ла Лига. 25-й тур, 13 марта

Жирона – Атлетико – 0:1

Гол: Мората, 90+1.

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Альваро Мората видео голов и обзор Антуан Гризманн
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Тарік1994
Як же тупо Жирона програла...команда тільки у другому таймі почала домінувати, особливо під кінець, як тренер почав робити 100500 замін, а навіщо??Це тільки зламало гру. Стосовно Цигакова, то знову непоганий матч, хоч і нема результативних дій в цей раз, хоча найнебезпечніші 2 моменти створив саме він, та і взагалі у Жирони було в цілому моментів 6-7, 3 з яких створив Віктор. Але, що мені незрозуміло, чомууу вони так мало на нього пасують коли він на фланзі стоїть тупо один? Ну тобто гравець з протилежного флангу переводить у центр бо дуже на його флазі дуже щільна оборона, а ЦП знову повертає у фланг закидушкою чи ще якось і при тому взагалі не повертає голову на протилежний фланг, де в цей момент Вітя стоїть тупо сам.
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