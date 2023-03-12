13 марта на «Монтиливи» пройдет матч 25-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Атлетико». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Жирона

Команда несколько последних лет провела в Сегунде. Более того, за всю свою историю до этого был только 1 выход в Примеру, где провели 2 года кряду. И в 2022-м году поднимались с 6-го места и через непростой плей-офф. Но, главное, сейчас жирондинцы смотрятся уверенно, и риск возвращения во 2-й дивизион становится уже больше теоретическим. В весну новичок Ла Лиги получилось войти с 30-ю очками в активе. Во многом, получилось выдать классные результаты в феврале, когда получилось выиграть трижды - у Валенсии, Альмерии и Атлетика. Да и в прошлую субботу, пропустив трижды от Хетафе за 1-й тайм, чуть не смогли выдать ремонтаду, уступив 2-3. Можно отметить и Цыганкова, который отметился классным ассистом.

Атлетико

Клуб уже достаточно давно сосредоточился на борьбе только в Примере. Осенью успешно покончили с еврокубками, закончив на 4-м месте в группе Лиги Чемпионов. В кубке все закончилось поражением в экстра-тайме дерби с Реалом. Все, с тех пор Диего Симеоне и его подопечные все внимание сосредоточили на Ла Лиге. В целом, последние туры можно заносить в актив: 3 победы (в том числе рекордные для Эль Чоло 6-1 с Севильей в прошлую субботу) при 1-1 в меньшинстве с теми же сливочными. Более того, после 0-1 с Барселоной, вот уже 8 матчей в этом турнире, столичная команда никому не проигрывала. Это позволило подняться на 3-е место, и все понимают, что выше в нынешней темпораде просто некуда, пара фаворитов оторвалась очень далеко. Да и в целом матрасники не закрыли вопрос о месте в топ-4, и надо продолжать.

Статистика личных встреч

Было 7 матчей, и ни разу Жирона не выигрывала. Она 5 раз ухитрялась играть с мадридским грандом вничью, но оба последних поединка закончились победами Атлетико.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас у хозяев нет шансов. Согласимся и поставим на победу гостей с коэффициентом - 2,21.