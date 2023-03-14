13.03.2023 22:00 – FT 0 : 1
Испания14 марта 2023, 00:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:08
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Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Испании
14 марта 2023, 00:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:08
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В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.
Единственный гол на 90+1 минуте для мадридского клуба забил Альваро Мората.
Украинский хавбек хозяев поля Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.
«Атлетико» с 48 очками входит в топ-3 Ла Лиги, «Жирона» имеет 30 очков (12-я позиция).
Ла Лига. 25-й тур, 13 марта
Жирона – Атлетико – 0:1
Гол: Мората, 90+1.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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