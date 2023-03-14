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  4. Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
13.03.2023 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
14 марта 2023, 00:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:08
90
0

Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Испании

14 марта 2023, 00:59 | Обновлено 14 марта 2023, 01:08
90
0
Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+1 минуте для мадридского клуба забил Альваро Мората.

Украинский хавбек хозяев поля Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

«Атлетико» с 48 очками входит в топ-3 Ла Лиги, «Жирона» имеет 30 очков (12-я позиция).

Ла Лига. 25-й тур, 13 марта

Жирона – Атлетико – 0:1

Гол: Мората, 90+1.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Альваро Мората Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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