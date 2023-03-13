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Чемпионат Испании
Жирона
13.03.2023 22:00 – 45 0 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 марта 2023, 22:00 |
2206
2

Жирона – Атлетико. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта в 22:00 поединок 25-го тура чемпионата Испании

13 марта 2023, 22:00 |
2206
2
Жирона – Атлетико. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 марта, состоится матч 25-го тура Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Атлетико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Жирона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 12-е место с 30 очками. Она в предыдущем туре на выезде проиграла со счетом 2:3 «Хетафе».

У мадридского «Атлетико» в таблице Ла Лиги третья позиции при 45 очках. «Матрасники» неделей ранее дома разгромили «Севилью» со счетом 6:1.

Видеотрансляцию матча «Жирона» – «Атлетико» проводит видеосервис MEGOGO.

Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Запасной-Лавочкин-Зритель за три матча Циганкова в Жироне уже десяток ников сменил. 
Вчера был ОРР, утверждал что он нейтрален ). сегодня уже назвался "валенок" и представлялся девочкой ))
от жалко пацана (
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