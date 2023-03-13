В понедельник, 13 марта, состоится матч 25-го тура Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Атлетико».

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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Жирона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 12-е место с 30 очками. Она в предыдущем туре на выезде проиграла со счетом 2:3 «Хетафе».

У мадридского «Атлетико» в таблице Ла Лиги третья позиции при 45 очках. «Матрасники» неделей ранее дома разгромили «Севилью» со счетом 6:1.

Видеотрансляцию матча «Жирона» – «Атлетико» проводит видеосервис MEGOGO.

Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд