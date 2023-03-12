В центральном поединке 17 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Днепр-1» и «Динамо».

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Обе команды после возобновления чемпионата потеряли очки. Но если киевляне безропотно уступили одному из аутсайдеров турнира, то подопечные Александра Кучера упустили победу в противостоянии с непростым соперником.

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В Украинской Премьер-лиге соперники провели шесть очных дуэлей. Киевляне одержали четыре победы, днепряне дважды обыгрывали «бело-синих». В прошлом году спортклубовцы нанесли болезненное поражение «Динамо», обыграв киевский клуб со счетом 3:0. В конце первого тайма результативным ударом отметился Сарапий, а во втором тайме преимущество своей команды закрепили Пихаленок и Рубчинский.