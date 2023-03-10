Коваленко заработал пенальти, Специя обыграла Интер

«Специя» в матче чемпионата Италии сумела на своем поле обыграть «Интер» - 2:1. При этом гости на старте встречи не реализовали пенальти, но все же реализовали пенальти в конце встречи, когда сделали счет ничейным 1:1.

Но удержать такой результат миланцы не сумели, в том числе из-за Виктора Коваленко, который появился на поле на 67-й минуте. Украинский хавбек заработал пенальти, который реализовал Нзола.

«Специя» за весь матч нанесла два удара. Команда набрала 24 очка, оторвавшись от зоны вылета на 6 очков. «Интер» остается 2-м.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Специя - Интер 2:1

Гол: Мальдини, 55, Нзола, 87 (с пен) - Лукаку, 83 (с пен)

Специя: Драговски, Кальдара, Ампаду, Никалау, Амиан, Журковски (Экдаль, 46), Боурабиа, Агудело (Коваленко, 67), Гайси (Феррер, 81), Нзола, Шомуродов (Мальдини, 46)

Интер: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д'Амброзио (Дюмфрис, 66), Ачерби, Бастони, Госенс (Димарко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Мхитарян (Джеко, 67), Лаутаро, Лукаку