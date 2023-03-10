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Чемпионат Италии
Специя
10.03.2023 21:45 – FT 2 : 1
Интер Милан
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Италия
10 марта 2023, 23:45 | Обновлено 11 марта 2023, 00:09
919
1

Коваленко заработал пенальти, Специя обыграла Интер

Аутсайдер шокировал гранда

10 марта 2023, 23:45 | Обновлено 11 марта 2023, 00:09
919
1
Коваленко заработал пенальти, Специя обыграла Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Специя» в матче чемпионата Италии сумела на своем поле обыграть «Интер» - 2:1. При этом гости на старте встречи не реализовали пенальти, но все же реализовали пенальти в конце встречи, когда сделали счет ничейным 1:1.

Но удержать такой результат миланцы не сумели, в том числе из-за Виктора Коваленко, который появился на поле на 67-й минуте. Украинский хавбек заработал пенальти, который реализовал Нзола.

«Специя» за весь матч нанесла два удара. Команда набрала 24 очка, оторвавшись от зоны вылета на 6 очков. «Интер» остается 2-м.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Специя - Интер 2:1
Гол: Мальдини, 55, Нзола, 87 (с пен) - Лукаку, 83 (с пен)

Специя: Драговски, Кальдара, Ампаду, Никалау, Амиан, Журковски (Экдаль, 46), Боурабиа, Агудело (Коваленко, 67), Гайси (Феррер, 81), Нзола, Шомуродов (Мальдини, 46)

Интер: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д'Амброзио (Дюмфрис, 66), Ачерби, Бастони, Госенс (Димарко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Мхитарян (Джеко, 67), Лаутаро, Лукаку

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Мбала Нзола (Специя).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Специя).
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Специя Интер Милан Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Молодчина, Коваленко. Працює та пізнає футбольний світ. Ріспект за професійну сміливість та наполегливість.
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