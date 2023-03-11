Тренер Специи: «Победа над Интером случается не каждый день»

Главный тренер «Специи» Леонардо Семпличи прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

«Победа над «Интером» случается не каждый день. Отличный матч получился. Защищались всей командой, после того, как пропустили ответный мяч, я думал, что будет ничья, но ребята смогли забить еще один мяч, это целиком их заслуга, не моя. Мы получили очень важные три очка. У нас молодая, но растущая команда, будем стараться работать в схожем стиле, чтобы добывать результаты», - сказал Семпличи.