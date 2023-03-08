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Чемпионат Италии
Специя
10.03.2023 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
08 марта 2023, 21:25 | Обновлено 08 марта 2023, 21:26
63
0

Специя – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 10 марта в 21:45 по Киеву

08 марта 2023, 21:25 | Обновлено 08 марта 2023, 21:26
63
0
Специя – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Альберто Пикко» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Специя» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Специя

Команда в 2020-м году смогла завоевать право дебютировать в Серии А. Получалось дважды добиться права остаться в элитном дивизионе страны, причем постоянно проводили чемпионат с новым наставником. В 2021/2022 орлята с Тиаго Моттой во главе заняли спасительное 16-е место. Но все равно итальянского бразильца ушли летом, и об этом уже должны были успеть пожалеть. Пока он прибавляет с Болоньей, уже бывший клуб, при Готти, скатился до борьбы за выживание. В итоге, после 4-х поражений в 5 поединках, с Лукой расстались. Его сменил опытный Семпличи. Дебютом была встреча с Удинезе, и во Фриули за счет дубля Нзола взяли ничью 2-2. Взяли очко и с Вероной, правда, сыграв без голов.

Интер

Клуб все еще может полностью повторить прошлый сезон. Уже взято Суперкубок страны, с 3-0 в дерби с Миланом. Также уже пройдено в раунд полуфинала кубка страны, в том числе в четвертьфинале победили Аталанту. А в Лиге чемпионов плей-офф начали с победы над Порту, пусть и минимальной. При этом в Серии А задача более приземленная: максимум можно повторить результат 2021/2022, когда подопечные Симоне Индзаги взяли 2-е место. Сейчас скудетто не оформлено разве что формально, но все понимают, что титул отправится в Неаполь. Остальным остается побороться де-факто не за серебро и бронзу, а за оставшихся 3 пропуска в Лигу чемпионов. И претендентов, даже без оштрафованного Ювентуса, хватает. А нерадзурри допустили последнее время несколько серьезных ошибок - 0-0 с Сампдорией, 0-1 с Болоньей. Но с Лечче в прошлом туре сыграли уверенно, 2-0.

Статистика личных встреч

Всего провели 5 матчей, и у Специи за это время в активе только 1 ничья. Все остальные поединки закончились победами черно-синих, в том числе 3-0 на Джузеппе Меацца в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Интера.

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Источник Sport.ua
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