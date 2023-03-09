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Лига Европы
Севилья
09.03.2023 22:00 – FT 2 : 0
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 марта 2023, 23:59 | Обновлено 10 марта 2023, 00:15
230
1

Лига Европы. Разгром от МЮ, победы Севильи и Ювентуса

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

09 марта 2023, 23:59 | Обновлено 10 марта 2023, 00:15
230
1
Лига Европы. Разгром от МЮ, победы Севильи и Ювентуса
ФК Манчестер Юнайтед

Состоялись еще три матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Бетис», а «Севилья» и «Ювентус» одержали домашние победы над «Фенербахче» и «Фрайбургом» соответственно.

«Манчестер Юнайтед» – «Бетис» – 4:1
Голы: Рэшфорд 6, Антони 52, Бруну Фернандеш 58, Вегхорст 82 – Перес 32

«Севилья» – «Фенербахче» – 2:0
Голы: Хордан 56, Ламела 85

«Ювентус» – «Фрайбург» – 1:0
Гол: Ди Мария 53

Ранее «Арсенал» сыграл вничью 2:2 со «Спортингом».

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Бетис Севилья Фенербахче Ювентус Фрайбург
Источник Sport.ua
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Springfield
У МЮ 4-й гол Вегхорст. Наконец то дерево отдуплилось.)
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