Лига Европы. Разгром от МЮ, победы Севильи и Ювентуса

Состоялись еще три матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Бетис», а «Севилья» и «Ювентус» одержали домашние победы над «Фенербахче» и «Фрайбургом» соответственно.

«Манчестер Юнайтед» – «Бетис» – 4:1

Голы: Рэшфорд 6, Антони 52, Бруну Фернандеш 58, Вегхорст 82 – Перес 32

«Севилья» – «Фенербахче» – 2:0

Голы: Хордан 56, Ламела 85

«Ювентус» – «Фрайбург» – 1:0

Гол: Ди Мария 53

Ранее «Арсенал» сыграл вничью 2:2 со «Спортингом».