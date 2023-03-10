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  4. Ман Юнайтед – Бетис – 4:1. Разгром на Олд Траффорд. Видео голов и обзор
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
09.03.2023 22:00 – FT 4 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 марта 2023, 00:55 | Обновлено 10 марта 2023, 01:14
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Ман Юнайтед – Бетис – 4:1. Разгром на Олд Траффорд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

10 марта 2023, 00:55 | Обновлено 10 марта 2023, 01:14
91
0
Ман Юнайтед – Бетис – 4:1. Разгром на Олд Траффорд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Бетис» (4:1).

Ответный поединок пройдет в Севилье через неделю, 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч, 9 марта

Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания) – 4:1

Голы: Рэшфорд, 6, Антони, 52, Бруну Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Айосе Перес, 32.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рэшфорд, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Айосе Перес, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Антони, 52 мин.

ГОЛ! 3:1. Бруну Фернандеш, 58 мин.

ГОЛ! 4:1. Вегхорст, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Манчестер Юнайтед).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Бетис Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Маркус Рэшфорд Антони Ваут Вегхорст Бруну Фернандеш Айосе Перес
Источник Sport.ua
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