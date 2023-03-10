09.03.2023 22:00 – FT 4 : 1
Лига Европы10 марта 2023, 00:55 | Обновлено 10 марта 2023, 01:14
91
0
Ман Юнайтед – Бетис – 4:1. Разгром на Олд Траффорд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы
10 марта 2023, 00:55 | Обновлено 10 марта 2023, 01:14
91
0
9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Бетис» (4:1).
Ответный поединок пройдет в Севилье через неделю, 16 марта.
Читайте также:Лига Европы. Разгром от МЮ, победы Севильи и Ювентуса
Лига Европы. 1/8 финала
Первый матч, 9 марта
Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания) – 4:1
Голы: Рэшфорд, 6, Антони, 52, Бруну Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Айосе Перес, 32.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Рэшфорд, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Айосе Перес, 32 мин.
ГОЛ! 2:1. Антони, 52 мин.
ГОЛ! 3:1. Бруну Фернандеш, 58 мин.
ГОЛ! 4:1. Вегхорст, 82 мин.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Манчестер Юнайтед).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2023, 08:38 0
Поединок состоится в четверг, 9 марта, в Варшаве
Футбол | 09 марта 2023, 20:47 12
Матч начнется в 22:00
Футбол | 10.03.2023, 00:23
Биатлон | 09.03.2023, 14:00
Футбол | 09.03.2023, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2023, 15:48 7
08.03.2023, 22:38 5
09.03.2023, 06:17 17
08.03.2023, 23:56 44
08.03.2023, 00:09 100
08.03.2023, 16:15 7
08.03.2023, 09:18
08.03.2023, 13:05 16