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Лига Европы
10 марта 2023, 04:04 |
57
0

Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Бетисом»

10 марта 2023, 04:04 |
57
0
Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над испанским «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, мы достойно сыграли в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести со счетом 3:0, но вместо этого позволили себе ошибку – и получили гол в свои ворота.

Сегодня игроки действовали с отличным настроем. Всегда приятно видеть такую реакцию на неудачу [0:7 от «Ливерпуля»]. Это не первый случай в сезоне, когда нам потребовалась «перезагрузка». У нашей команды есть характер», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бетис Лига Европы
Источник BT Sport
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