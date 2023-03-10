Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над испанским «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, мы достойно сыграли в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести со счетом 3:0, но вместо этого позволили себе ошибку – и получили гол в свои ворота.

Сегодня игроки действовали с отличным настроем. Всегда приятно видеть такую реакцию на неудачу [0:7 от «Ливерпуля»]. Это не первый случай в сезоне, когда нам потребовалась «перезагрузка». У нашей команды есть характер», - сказал тен Хаг.