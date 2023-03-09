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Лига Европы
Унион Берлин
09.03.2023 19:45 – FT 3 : 3
Сен-Жилуаз
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Лига Европы
09 марта 2023, 21:55 |
278
0

Лига Европы. Победы Байера и Ромы

Матч в Берлине завершился боевой ничьей

09 марта 2023, 21:55 |
278
0
Лига Европы. Победы Байера и Ромы
ФК Рома

Состоялись три матча 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» и «Байер» с идентичным счетом 2:0 обыграли «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» соответственно. Поединок между «Унион Берлин» и «Сен Жилуаз» завершился боевой ничьей 3:3.

«Байер» – «Фенерцварош» – 2:0
Голы: Демирбай 10, Тапсоба 86

«Рома» – «Реал Сосьедад» – 2:0
Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87

«Унион Берлин» – «Сен Жилуаз» – 3:3
Голы: Юранович 42, Кнохе 69, Михель 89 – Бонифейс 28, 72, Вертессен 58

Также сегодня «Арсенал» сыграл вничью 2:2 со «Спортингом».

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Лига Европы Байер Ференцварош Рома Рим Реал Сосьедад Унион Берлин Сен-Жилуаз
Источник Sport.ua
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