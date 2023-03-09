Лига Европы. Победы Байера и Ромы

Состоялись три матча 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» и «Байер» с идентичным счетом 2:0 обыграли «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» соответственно. Поединок между «Унион Берлин» и «Сен Жилуаз» завершился боевой ничьей 3:3.

«Байер» – «Фенерцварош» – 2:0

Голы: Демирбай 10, Тапсоба 86

«Рома» – «Реал Сосьедад» – 2:0

Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87

«Унион Берлин» – «Сен Жилуаз» – 3:3

Голы: Юранович 42, Кнохе 69, Михель 89 – Бонифейс 28, 72, Вертессен 58

Также сегодня «Арсенал» сыграл вничью 2:2 со «Спортингом».