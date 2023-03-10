Жозе МОУРИНЬО: «Рому ждет тяжелая неделя»
Наставник «Ромы» – о победе над «Реал Сосьедадом»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу 2:0 над «Реал Сосьедадом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:
«Соперник владел мячом и создавал проблемы, но нужно отдать должное нам, нашим игрокам. Они действовали организованно, было видно взаимопонимание.
Против «ромба» сложно играть – это не что-то новое, но тяжелый вызов. Мы контролировали игру, причем порой даже без мяча, забили важный второй гол.
Эль-Шаарави сыграл в защите, ему это далось нелегко. Это стратегическое решение, и принять его было непросто. У нас был только один нападающий на скамейке. Помнится, вчера у «Баварии» в запасе сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хотелось хотя бы одного из них – может, я бы заменил Дибалу, и нам бы удалось забить еще один мяч.
Нас ждет тяжелая неделя. После ответного матча с «Сосьедадом» мы встретимся с «Лацио». Для меня это такой же матч, как против «Милана» или «Ювентуса», но в этом городе отношение к нему другое».
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