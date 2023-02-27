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WTA
27 февраля 2023, 05:43 |
206
0

Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде

Камила Джорджи обыграла Ребекку Петерсон в трех сетах

27 февраля 2023, 05:43 |
206
0
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

Итальянская теннисистка Камила Джорджи (WTA 68) выиграла хардовый турнир серии WTA 250 в Мериде (Мексика).

В финале соревнований она обыграла Ребекку Петерсон (Швеция, WTA 140) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

WTA 250 Мерида. Хард. Финал

Ребекка Петерсон (Швеция) – Камила Джорджи (Италия) – 6:7 (3:7), 6:1, 2:6

Этот трофей для Камилы стал четвертым в ее карьере и первым с 2021 года. Тогда она выиграла крупный титул в Монреале (Канада).

Большинство теннисных фанатов называю Джорджи главной красоткой тенниса. Однако Камила известна не только благодаря своей игре и фигуре. Итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации. Дело, кстати, так и не закрыто.

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Камила Джорджи Ребекка Петерсон WTA Мерида
Источник Sport.ua
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