Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Камила Джорджи обыграла Ребекку Петерсон в трех сетах
Итальянская теннисистка Камила Джорджи (WTA 68) выиграла хардовый турнир серии WTA 250 в Мериде (Мексика).
В финале соревнований она обыграла Ребекку Петерсон (Швеция, WTA 140) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.
WTA 250 Мерида. Хард. Финал
Ребекка Петерсон (Швеция) – Камила Джорджи (Италия) – 6:7 (3:7), 6:1, 2:6
Этот трофей для Камилы стал четвертым в ее карьере и первым с 2021 года. Тогда она выиграла крупный титул в Монреале (Канада).
Большинство теннисных фанатов называю Джорджи главной красоткой тенниса. Однако Камила известна не только благодаря своей игре и фигуре. Итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации. Дело, кстати, так и не закрыто.
🏆 ¡CAMILA! ¡CAMPEONA! 🇮🇹#MeridaOpenAKRON | @WTA pic.twitter.com/uLRo6pkUz9— Mérida Open AKRON (@WTAMeridaOpen) February 27, 2023
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