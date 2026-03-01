Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Седьмая ракетка вылетела. Стали известны финалистки пятисотника в Мериде
WTA
01 марта 2026, 06:45 | Обновлено 01 марта 2026, 06:46
Седьмая ракетка вылетела. Стали известны финалистки пятисотника в Мериде

Кристина Букша выбила Жасмин Паолини и поборется за трофей с Магдаленой Френх

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Букша

В ночь на 1 марта состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

Седьмая ракетка мира и первая сеяная пятисотника Жасмин Паолини потерпела сенсационное поражение от Кристины Букши в двух сетах.

Букша впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура и пробилась в свой первый финал.

В решающем поединке Букша поборется против представительницы Польши Магдалены Френх, которая прошла Чжан Шуай.

Френх проведет третий финал на уровне Тура (второй на харде) и постарается завоевать второй трофей. В 2024 года полька стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Гвадалахаре.

Ранее Букша и Френх играли между собой дважды. Счет в очных противостояниях 1:1.

WTA 500 Мерида. 1/2 финала

Жасмин Паолини [1] – Кристина Букша – 5:7, 4:6
Магдалена Френх – Чжан Шуай – 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

WTA Мерида Кристина Букша Магдалена Френх Жасмин Паолини Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
