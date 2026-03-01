Седьмая ракетка вылетела. Стали известны финалистки пятисотника в Мериде
Кристина Букша выбила Жасмин Паолини и поборется за трофей с Магдаленой Френх
В ночь на 1 марта состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.
Седьмая ракетка мира и первая сеяная пятисотника Жасмин Паолини потерпела сенсационное поражение от Кристины Букши в двух сетах.
Букша впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура и пробилась в свой первый финал.
В решающем поединке Букша поборется против представительницы Польши Магдалены Френх, которая прошла Чжан Шуай.
Френх проведет третий финал на уровне Тура (второй на харде) и постарается завоевать второй трофей. В 2024 года полька стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Гвадалахаре.
Ранее Букша и Френх играли между собой дважды. Счет в очных противостояниях 1:1.
WTA 500 Мерида. 1/2 финала
Жасмин Паолини [1] – Кристина Букша – 5:7, 4:6
Магдалена Френх – Чжан Шуай – 6:2, 6:7 (6:8), 6:3
