Ничья во вред обоим. Реал разошелся миром с Атлетико в дерби

Весенний календарь почти всегда не устраивает команды-участницы ведущих футбольных лиг Европы, и особенно тех из них, которым приходится играть еще и в баталиях на международной арене. Вот, например, взять хотя бы тот самый мадридский «Реал», который будто недавно зажигал наш вечер вторника своим матчем на «Энфилде» против английского «Ливерпуля» (5:2), а уже в эти выходные обязан был на собственном поле принимать одного из самых непримиримых соперников в лице соседей по городу – «Атлетико». И хотя этим двум командам нечего делить между собой в турнирной таблице, для них каждая новая встреча все равно остается исключительным поводом изрядно подпортить настроение друг друга.

Карло Анчелотти не ощущал необходимости в глубокой ротации своего стартового состава, поэтому ограничился точечными изменениями, которые помогли его команде сохранить общий рисунок поведения на поле, однако добавили немного остроты справа в атаке, где с первых минут появился Марко Асенсио. Дальние удары и передачи этого исполнителя хорошо известны широкой общественности, и конечно, Яну Облаку пришлось в очередной раз убедиться в их качестве непосредственно по ходу игры.

«Реал», в большинстве своем, старался особо не придумывать длительные розыгрыши в завершающей трети поля, построив быстрый вертикальный пас в ожиданиях найти Бензема или Винисиуса где-то внутри штрафного. Но французский форвард лишь на старте встречи постоянно находился в поле зрения пары в центре обороны «Атлетико», после чего пытался раствориться где-то в глубине, и настолько увлекся этим процессом, что не нашли его до самого завершения встречи. Без Карима «бланкос» было трудно предложить соперникам, поэтому пришлось сворачивать позиционное наступление.

Команде Диего Симеоне в это же время посреди первого тайма очень не повезло с очередной травмой флангового защитника. На этот раз вылетел и, кажется, на длительный срок, левый защитник Рейнилдо, замена которого заставила гостей перестраиваться на всех участках поля. И пока «матрасники» были погружены в этот процесс, они не давали о себе знать у ворот Куртуа, однако и к Облаку неохотно подпускали соперников.

Таким образом, игра постепенно перешла ко второй половине, которую Симеоне также начал с замены, однако уже в центре поля. Анхель Корреа вышел помогать атаке вместо юного Барриоса, однако вряд ли его главный тренер мог себе представить, что аргентинец использует игровое время только для получения бессмысленной красной корточки. Рюдигер на 64 минуте немного подергал соперника в неигровой ситуации, на что тот ответил отмашкой лицо сопернику. У арбитра тогда даже не было необходимости смотреть VAR.

Однако реакция на этот досадный эпизод со стороны гостей оказалась довольно неожиданной – «Атлетико» заработал редкий штрафной на левом фланге, подачу из которого в исполнении Гризманна в дальний угол головой перевел Хименес, который как раз появился на поле по ходу первого тайма. «Реал» чуть ли не за мгновение до этого добавил в игру молодого Альваро Родригеса, и кто бы мог тогда подумать, что уже через семь минут юноша будет завершать в похожем стиле подачу углового с противоположной стороны поля от Модрича так же в дальний угол. Вот только на большее магии у хозяев не хватило, чему, очевидно, очень обрадовались в Барселоне.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против севильского «Бетиса», а «Атлетико» будет принимать другую команду из того же города – «Севилью».

Испанская Примера. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» - 1:1

Родригес, 85 – Хименес, 78

Милитао, 7, Начо, 57 — Коке, 22, Льоренте, 36, Молина, 70

Корреа, 64 (неспортивное поведение).

«Реал»: Куртуа – Начо (Родригес, 77), Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 83) – Себальос (Чуамени, 63), Кроос (Камавинга, 63), Вальверде – Винисиус, Бензема, Асенсио (Модрич, 63).

«Атлетико»: Облак – Рейнилдо (Хименес, 24), Эрмосо, Савич, Молина – Сауль (Витсель, 75), Коке (Мората, 76), Барриос (Корреа, 46), Льоренте (Лемар, 57) – Карраско, Гризманн.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C