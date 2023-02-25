Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья во вред обоим. Реал разошелся миром с Атлетико в дерби
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.02.2023 19:30 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 февраля 2023, 21:33 | Обновлено 25 февраля 2023, 22:04
1177
2

Ничья во вред обоим. Реал разошелся миром с Атлетико в дерби

Футболисты Карло Анчелотти рискуют отпустить «Барселону» в еще больший отрыв

25 февраля 2023, 21:33 | Обновлено 25 февраля 2023, 22:04
1177
2
Ничья во вред обоим. Реал разошелся миром с Атлетико в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Весенний календарь почти всегда не устраивает команды-участницы ведущих футбольных лиг Европы, и особенно тех из них, которым приходится играть еще и в баталиях на международной арене. Вот, например, взять хотя бы тот самый мадридский «Реал», который будто недавно зажигал наш вечер вторника своим матчем на «Энфилде» против английского «Ливерпуля» (5:2), а уже в эти выходные обязан был на собственном поле принимать одного из самых непримиримых соперников в лице соседей по городу – «Атлетико». И хотя этим двум командам нечего делить между собой в турнирной таблице, для них каждая новая встреча все равно остается исключительным поводом изрядно подпортить настроение друг друга.

Карло Анчелотти не ощущал необходимости в глубокой ротации своего стартового состава, поэтому ограничился точечными изменениями, которые помогли его команде сохранить общий рисунок поведения на поле, однако добавили немного остроты справа в атаке, где с первых минут появился Марко Асенсио. Дальние удары и передачи этого исполнителя хорошо известны широкой общественности, и конечно, Яну Облаку пришлось в очередной раз убедиться в их качестве непосредственно по ходу игры.

«Реал», в большинстве своем, старался особо не придумывать длительные розыгрыши в завершающей трети поля, построив быстрый вертикальный пас в ожиданиях найти Бензема или Винисиуса где-то внутри штрафного. Но французский форвард лишь на старте встречи постоянно находился в поле зрения пары в центре обороны «Атлетико», после чего пытался раствориться где-то в глубине, и настолько увлекся этим процессом, что не нашли его до самого завершения встречи. Без Карима «бланкос» было трудно предложить соперникам, поэтому пришлось сворачивать позиционное наступление.

Команде Диего Симеоне в это же время посреди первого тайма очень не повезло с очередной травмой флангового защитника. На этот раз вылетел и, кажется, на длительный срок, левый защитник Рейнилдо, замена которого заставила гостей перестраиваться на всех участках поля. И пока «матрасники» были погружены в этот процесс, они не давали о себе знать у ворот Куртуа, однако и к Облаку неохотно подпускали соперников.

Таким образом, игра постепенно перешла ко второй половине, которую Симеоне также начал с замены, однако уже в центре поля. Анхель Корреа вышел помогать атаке вместо юного Барриоса, однако вряд ли его главный тренер мог себе представить, что аргентинец использует игровое время только для получения бессмысленной красной корточки. Рюдигер на 64 минуте немного подергал соперника в неигровой ситуации, на что тот ответил отмашкой лицо сопернику. У арбитра тогда даже не было необходимости смотреть VAR.

Однако реакция на этот досадный эпизод со стороны гостей оказалась довольно неожиданной – «Атлетико» заработал редкий штрафной на левом фланге, подачу из которого в исполнении Гризманна в дальний угол головой перевел Хименес, который как раз появился на поле по ходу первого тайма. «Реал» чуть ли не за мгновение до этого добавил в игру молодого Альваро Родригеса, и кто бы мог тогда подумать, что уже через семь минут юноша будет завершать в похожем стиле подачу углового с противоположной стороны поля от Модрича так же в дальний угол. Вот только на большее магии у хозяев не хватило, чему, очевидно, очень обрадовались в Барселоне.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против севильского «Бетиса», а «Атлетико» будет принимать другую команду из того же города – «Севилью».

Испанская Примера. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» - 1:1

Родригес, 85 – Хименес, 78

Милитао, 7, Начо, 57 — Коке, 22, Льоренте, 36, Молина, 70

Корреа, 64 (неспортивное поведение).

«Реал»: Куртуа – Начо (Родригес, 77), Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 83) – Себальос (Чуамени, 63), Кроос (Камавинга, 63), Вальверде – Винисиус, Бензема, Асенсио (Модрич, 63).

«Атлетико»: Облак – Рейнилдо (Хименес, 24), Эрмосо, Савич, Молина – Сауль (Витсель, 75), Коке (Мората, 76), Барриос (Корреа, 46), Льоренте (Лемар, 57) – Карраско, Гризманн.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

По теме:
Реал – Атлетико – 1:1. Текстовая трансляция матча
Тибо КУРТУА: «Всегда буду желать для Атлетико только наилучшего»
КАЗЕМИРО: «В АПЛ игры гораздо сложнее, чем в Ла Лиге»
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид текстовая трансляция Ла Лига Реал - Атлетико
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд снова забил. Борнмут без Забарного разгромно уступил Ман Сити
Футбол | 25 февраля 2023, 21:21 2
Холанд снова забил. Борнмут без Забарного разгромно уступил Ман Сити
Холанд снова забил. Борнмут без Забарного разгромно уступил Ман Сити

«Горожане» гонятся за «Арсеналом»

Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Футбол | 25 февраля 2023, 11:16 5
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»

Специалист ранее работал и в «Фейеноорде», и в «Шахтере»

Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Другие виды | 25.02.2023, 06:16
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Бокс | 25.02.2023, 04:15
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Теннис | 25.02.2023, 18:58
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Реал починав сезон дуже впевнено, але пізніше з'явилась якась нестабільність. Видали такий яскравий матч проти Ліверпуля, а тут в більшості вдома примудрились пропустити, ну хоч зрівняли. Мабуть Барселону можна вже вітати.
Ответить
+1
Fant24
43 очка у Сосьедад .42 Атлетико 40 Бетис .Бетис имеет цель попасть в лигу чемпионов но он пока 5 ,й
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 16
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности