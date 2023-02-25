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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.02.2023 19:30 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
25 февраля 2023, 22:57 |
379
0

Реал – Атлетико – 1:1. Мировое дерби Мадрида с красной. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги

25 февраля 2023, 22:57 |
379
0
Реал – Атлетико – 1:1. Мировое дерби Мадрида с красной. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» Мадрид и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Испании по футболу. 23-й тур. 25 февраля

Реал Мадрид – Атлетико – 1:1

Голы: Родригес, 85 – Хименес, 78

Удаление: Корреа, 64

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Хименес, 78 мин.

ГОЛ! 1:1 Родригес, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Реал Мадрид).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
64’
Анхель Корреа (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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Реал Мадрид Атлетико Мадрид видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Атлетико
Источник Sport.ua
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