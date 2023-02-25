25.02.2023 19:30 – FT 1 : 1
Испания25 февраля 2023, 22:57 |
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Реал – Атлетико – 1:1. Мировое дерби Мадрида с красной. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги
25 февраля 2023, 22:57 |
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В субботу, 25 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» Мадрид и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Испании по футболу. 23-й тур. 25 февраля
Реал Мадрид – Атлетико – 1:1
Голы: Родригес, 85 – Хименес, 78
Удаление: Корреа, 64
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Хименес, 78 мин.
ГОЛ! 1:1 Родригес, 85 мин.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Реал Мадрид).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
64’
Анхель Корреа (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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