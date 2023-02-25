В субботу, 25 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» Мадрид и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Испании по футболу. 23-й тур. 25 февраля

Реал Мадрид – Атлетико – 1:1

Голы: Родригес, 85 – Хименес, 78

Удаление: Корреа, 64

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Хименес, 78 мин.

ГОЛ! 1:1 Родригес, 85 мин.