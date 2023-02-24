Реал Мадрид

Центральный поединок 23-го тура испанской Ла Лиги состоится в субботу, 25 февраля: «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби примет «Атлетико». Матч начнется в 19:30 по Киеву.

«Реал»

«Реал» к дерби подходит в отличном настроении. Во вторник команда Карло Анчелотти первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» разбила «Ливерпуль», несмотря на обескураживающее начало (0:2 с ляпом Тибо Куртуа) в первой половине первого тайма. При всем уважении к команде Юргена Клоппа, «Реал» одной ногой уже в четвертьфинале, и теперь может сосредоточиться на внутренней арене.

А в Ла Лиге ситуация для «Реала» непростая. Команда Карло Анчелотти идет второй с отставанием в 8 очков от «Барселоны». Дистанция серьезная, и если «Сливочные» еще надеются ее отыграть, то любая потеря очков, даже в матче против настолько серьезного соперника, крайне нежелательная.

Кадровая ситуация в «Реале» далека от идеальной. Травмированы защитники Давид Алаба и Ферлан Менди, а также вингер Родриго. Несмотря на ляп Тибо Куртуа в матче с «Ливерпулем», ждать в основе Андрея Лунина не приходится – уж слишком большой кредит доверия к бельгийскому вратарю.

«Атлетико»

Для «Атлетико» нынешний сезон получается самым неудачным за многие годы, что уже вылилось в массу слухов об уходе Диего Симеоне с поста главного тренера в конце сезона. Из еврокубков «Матрасники» вылетели еще осенью, из Кубка Испании их выбил месяц назад тот же «Реал», а в Ла Лиге 18 очков отставания от «Барселоны» не позволяют мечтать о чемпионстве даже самым большим оптимистам.

К матчу с «Реалом» «Атлетико» подходит практически в оптимальном составе. Весомая кадровая потеря только одна – травма свежеиспеченного чемпиона мира Родриго Де Пауля.

История встреч

На данный момент «Реал» и «Атлетико» встречались между собой в официальных матчах 212 раз. Существенное преимущество на стороне «Сливочных»: 110 побед против 54. Еще 48 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Реала»: 370 – 276.

Прогноз на противостояние

«Реал» подходит к матчу в статусе фаворита, и по нашему мнению, должен этот статус оправдать. Наш прогноз – победа «Реала», коэффициент – 1,8.

25 февраля, суббота