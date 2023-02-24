Реал Мадрид

В субботу, 25-го февраля, состоится поединок 23-го тура испанской Примеры, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 19:30.

Посреди недели действующие чемпионы Испании выдали супер-противостояние против английского «Ливерпуля» на легендарном «Энфилде» в рамках Лиги чемпионов УЕФА (5:2), после чего возвращаются на свой не менее культовый родной стадион для горячего мадридского дерби против непримиримых соперников в лице «Атлетико». И если несколько сезонов до этого «матрасники» угрожали позициям соседей в турнирной таблице, то сейчас контекст предстоящей игры для них будет несколько иным. Команда Диего Симеоне может только мечтать о третьей строчке, хотя и достаточно близко к ней находится, тогда как футболисты Карло Анчелотти, в случае вполне вероятной потери очков, отстанут от каталонской «Барселоны» на более восьми пунктов. Это уже будет настоящая катастрофа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.