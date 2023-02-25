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ATP
25 февраля 2023, 16:57 |
73
0

Манафов и Приходько дошли до финала на челленджере в Италии

Владислав и Олег проиграли финальную битву в Роверето

25 февраля 2023, 16:57 |
73
0
Манафов и Приходько дошли до финала на челленджере в Италии
ФТУ. Владислав Манафов

Украинские теннисисты Владислав Манафов и Олег Приходько стали финалистами хардового челленджера в Италии.

В матче за титул украинцы проиграли на чемпионском тай-брейке тандему Влад Виктор Корня (Румыния) / Франко Скугор (Хорватия).

Роверето. Финал
Владислав Манафов / Олег Приходько – Влад Виктор Корня / Франко Скугор – 7:6(3), 2:6, 4-10

Отметим, что Манафов сыграл в третьем парном финале челленджера подряд. До этого он брал титулы в Вильнюсе и Шербуре. Но тогда Владислав выступал в дуэте с Иваном Лютаревичем.

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Владислав Манафов Олег Приходько ATP Роверето
Источник Sport.ua
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