Манафов и Приходько дошли до финала на челленджере в Италии

Украинские теннисисты Владислав Манафов и Олег Приходько стали финалистами хардового челленджера в Италии.

В матче за титул украинцы проиграли на чемпионском тай-брейке тандему Влад Виктор Корня (Румыния) / Франко Скугор (Хорватия).

Роверето. Финал

Владислав Манафов / Олег Приходько – Влад Виктор Корня / Франко Скугор – 7:6(3), 2:6, 4-10

Отметим, что Манафов сыграл в третьем парном финале челленджера подряд. До этого он брал титулы в Вильнюсе и Шербуре. Но тогда Владислав выступал в дуэте с Иваном Лютаревичем.