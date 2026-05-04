Рейтинг ATP. Синнер лидирует с большим отрывом, Сачко потерял 2 позиции

4 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. После победы на Мастерсе в Мадриде, Синнер заработал 1000 очков и теперь в его активе – 14 350 баллов.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 12 960 очками.

В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.

Девятое место занял нейтрал Даниил Медведев, а итальянец Лоренцо Музетти, потеряв 300 очков, опустился на 10-ю позицию.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на две строчки и теперь занимает 193-е место.

